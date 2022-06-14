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طالع الروابط.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء

14 يونيو 2022 . الساعة 15:30 بتوقيت القدس
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بوابة معبر رفح البري

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء 15 يونيو.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن السفر سيكون للمتبقي من المتبقي من الحافلة الرابعة، والخامسة، والسادسة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/25) اضغط هنا، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/23) اضغط هنا.

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، إلى جانب تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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