"حماس" ترحب بتقرير "رايتس ووتش" وتدعو لإنهاء "الحصار الظالم" على غزة

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي حمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تدمير الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزَّة، من خلال "حصارٍ ظالم مستمر منذ 15 عامًا، حُرِمَ فيه أكثر من مليونَي فلسطيني من التواصل بحريَّة مع العالم، في انتهاكٍ واضحٍ وصريحٍ لكلّ القوانين والأعراف الدولية".

ودعا الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه شعبنا الفلسطيني، الذي يُعاني من بطش وعدوان الاحتلال، والعمل على إنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزَّة، وتسهيل حركة تنقل وسفر الفلسطينيين بحريَّة.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي منذ 15 عامًا، حصارًا مشددًا على قطاع غزة كإجراءٍ عقابيٍّ لعزل القطاع عن العالم الخارجي، بالإضافة إلى إغلاق المعابر وتضييق الحريات والتنقل، وقطع التمويل والوقود والكهرباء.

المصدر / فلسطين أون لاين