"حماس": الاعتقال السياسي والتعذيب في الضفة "وصمة عار" على جبين السلطة

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصعيد أجهزة أمن السلطة لجرائم الاعتقال السياسي وملاحقة المواطنين على خلفية الرّأي السياسي أو مقاومة الاحتلال، وما يصاحب الاعتقال من تعذيب وحشي ومعاملة غير إنسانية تحطّ من الكرامة للمعتقلين وذويهم في الضفة الغربية المحتلة، بأنه "سلوك غير وطني ووصمة عار على جبين السلطة".

واستنكرت "حماس" في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ما أسمته "أسلوب أجهزة أمن السلطة الرخيص في اختلاق الأكاذيب والروايات المفبركة ضد المعتقلين، لأهداف مفضوحة لن تنطلي على شعبنا"، مُحمّلة "قيادة السلطة المتنفّذة المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات المستمرة، ونطالبها بالإفراج الفوري عن المعتقلين كافة".

وشددت على أنّ "إعداد المقاومة وسلاحها موجه فقط صوب الاحتلال بهدف الدفاع عن شعبنا واستعادة حقوقه المسلوبة، وأنّ التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال هو جريمة وطعنة مسمومة في ظهر شعبنا ونضاله من أجل الحرية والاستقلال".

ودعت القوى والفصائل إلى الوقوف في وجه محاولات تأزيم الساحة الفلسطينية الموحدة في مواجهة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين