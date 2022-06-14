الاحتلال يفرج عن النائب منصور بعد 16 شهراً من الاعتقال الإداري

أفرجت سلطات الاحتلال عن النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ياسر منصور من نابلس بالضفة الغربية، بعد اعتقال إداري دام 16 شهرا عبر حاجز "شمعة ميتار" الواقع بين الظاهرية والسموع جنوب الخليل، بعد 16 شهرا من الاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي منصور بتاريخ 16/2/2021 بعد مداهمة منزله في حي المعاجين بمدينة نابلس، وحولته للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، أتبعها أمر إداري آخر لستة أشهر أخرى، ومددتها لـ4 أشهر انتهت اليوم، وجاء اعتقال النائب منصور ضمن حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال في صفوف قيادات وأنصار حركة حماس إثر موقفها الداعم لإجراء الانتخابات التي ألغاها رئيس السلطة محمود عباس.

وفي عام 2006 كان منصور أحد أعضاء كتلة التغيير والإصلاح التي حصدت أغلب مقاعد المجلس التشريعي، ليصبح أحد النواب المنتخبين عن مدينة نابلس، واعتقل منصور بعد الانتخابات إلى جانب العشرات من النواب من قبل قوات الاحتلال لأكثر من مرة كعقاب على اختيار الشعب لهم كممثلين.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين