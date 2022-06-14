مطلوب أمين مخزن للعمل في شركة للبترول

إعلان توظيف صادر عن شركة أبناء لبيب الحلو تعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي ( أمين مخازن ) على أن تتوفر في المتقدم/ة للوظيفة الشروط التالية:

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون لديه شهادة بكالوريوس محاسبة

2- أن يكون لديه خبرة سابقة في مجال محاسبة المخازن

3- أن يكون متفرغًا للعمل بشكل كامل

4- القدرة على تحمل ضغط العمل والقدرة على التخطيط والتنظيم

5- إجادة و اتقان العمل على برنامج مايكروسوفت أوفيس

6- أن يكون من سكان مدينة غزة

آلية التقديم:

- لمن يجد في نفسه الكفاءة لهذه الوظيفة، عليه إحضار السيرة الذاتية إلى مقر الشركة :

النصر - مفترق الأمن العام , بجانب صالة الحلو الدولي

- ‏ملاحظة: آخر موعد للتقديم طلب الوظيفة 16/6/2022

- لمزيد من الاستفسارات على الرقم التالي: 0597444433