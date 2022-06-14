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فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

مطلوب أمين مخزن للعمل في شركة للبترول

14 يونيو 2022 . الساعة 17:00 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  شركة أبناء لبيب الحلو تعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي ( أمين مخازن ) على أن تتوفر في المتقدم/ة للوظيفة الشروط التالية: 

الشروط المطلوبة:

  1- أن يكون لديه شهادة بكالوريوس محاسبة

  2- أن يكون لديه خبرة سابقة في مجال محاسبة المخازن

 3-  أن يكون متفرغًا للعمل بشكل كامل

 4- القدرة على تحمل ضغط العمل والقدرة على التخطيط والتنظيم 

5-  إجادة و اتقان العمل على برنامج مايكروسوفت أوفيس

6-  أن يكون من سكان مدينة غزة

آلية التقديم:

- لمن يجد في نفسه الكفاءة لهذه الوظيفة،  عليه إحضار السيرة الذاتية إلى مقر الشركة :

 النصر - مفترق الأمن العام , بجانب صالة الحلو الدولي 

- ‏ملاحظة: آخر موعد للتقديم طلب الوظيفة  16/6/2022 

- لمزيد من الاستفسارات على الرقم التالي: 0597444433

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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