7330 إصابة جديدة بـ"كورونا" لدى الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، عن تسجيل 7330 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في موجز تقريرها اليويم: "إنّ عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 30090 حالة نشطة، وذلك بعد تسجيل 1247 إصابة منذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحًا، فيما بلغ الإجمالي التراكمي لإصابات "كورونا" 4195241 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10882 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الجائحة في آذار/مارس 2020".

وأشارت إلى أنّه يوجد في المستشفيات 403 حالة، بينهم 103 بحالة خطيرة و30 مصابًا بحالة خطيرة جدًا، بينما 28 مصابًا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، في وقت وصفت إصابة 262 شخصًا بالطفيفة.

المصدر / فلسطين أون لاين