"منتدى الإعلاميين" يدين فتح مكتب لقناة إسرائيلية في المغرب

عبّر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن أسفه الشديد لافتتاح قناة "i24news" الإسرائيلية مكتبين لها في المملكة المغربية مؤخراً، وإعلانها ذلك خلال حفل أقيم في موقع شالة الأثري في الرباط حسب مقطع فيديو بثته على حسابها على "تويتر"، الأمر الذي يتناقض مع الموقف الأصيل للشعوب العربية والإسلامية الرافضة للتطبيع مع كيان الاحتلال.

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في بيان له اليوم الثلاثاء، أن افتتاح مكاتب لقناة "i24news" الإسرائيلية في المغرب يشكل انقلاب فج على دور الدعم والمناصرة المنشود لحقوق الشعب الفلسطيني، ويمثل انحياز سافر إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى جاهداً لتبيض سجله الإجرامي الدموي، ويحاول بكل إمكانياته تجاوز القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وشدد المنتدى على أن افتتاح مكاتب للقناة الإسرائيلية يأتي كخدمة مجانية للاحتلال وكضوء أخضر لمواصلة انتهاكاته وجرائمه بحق البشر والشجر والحجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشاد بذات الوقت بموقف الصحفيين المغاربة الذين عبروا عن رفضهم لفتح مكاتب للقناة الإسرائيلية في الرباط في بيان حمل توقيع العشرات منهم، وكان أبرزهم، أبو بكر الجامعي، وعلي أنوزلا، وهاجر الريسوني، وحنان بكور، إذ اعتبروا فتح مكاتب للقناة الإسرائيلية "خطوة استفزاز لمشاعر المغاربة المرتبطة قلوبهم في فلسطين".

وجدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين رفضه المطلق لكل صور التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي، ليطالب النقابات والاتحادات الصحفية بضرورة اتخاذ إجراءات عملية بحق كل من يتجرأ على تجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي البشع الذي ولغ في دماء الأبرياء وما زال يرتكب الجرائم تلو الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل إلا من إرادته وإيمانه بحقه.

ودعا وسائل الإعلام العربية إلى التصدي لمحاولات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة ذلك بإصرار وعزيمة عبر لفظ كل من تسول له نفسه الاصطفاف إلى جانب عدو الأمة العربية والإسلامية بمسميات براقة وغارقة في الوهم والتيه وبعيدة كل البعد عن حقوق الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين