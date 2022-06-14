مطلوب أمين مخازن للعمل في معهد الأمل للأيتام

إعلان توظيف صادر عن معهد الأمل للأيتام يعلن فيه عن حاجته لموظف : أمين مخازن
شروط التسجيل
- درجة الدبلوم في المحاسبة من جامعة معترف بها .
- المعدل الجامعي لا يقل عن 75% .
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة .
- من سكان مدينة غزة.
- خبرة بحد أدنى 3 سنوات في مجال المحاسبة على أن يكون منها سنة على الأقل خبرة في إدارة المخازن .
- إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة .
- مهارات استخدام الكمبيوتر وبرنامج الأصيل المحاسبي .
- المعرفة بالإجراءات والأصول والقوانين المتعلقة بعمل المؤسسات الأهلية .
- الاستعداد للعمل بروح الفريق وفي أجواء ضغط العمل وخارج ساعات الدوام الرسمية.
- يفضل من لديه رخصة قيادة سارية المفعول .
طريقة التسجيل
- على من يجد في نفسه الكفاءة المطلوبة ويرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب التوظيف على الرابط التالي :
https://forms.gle/iLniEn8MT7FKMK426
- اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 14/06/2022 حتى نهاية دوام يوم السبت الموافق 18/06/2022 م .
- للمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف الجمعية 082861434 خلال ساعات العمل الرسمية.
- سيتم الاتصال فقط على من تنطبق عليه الشروط المطلوبة .