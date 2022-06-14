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مطلوب أمين مخازن للعمل في معهد الأمل للأيتام

14 يونيو 2022 . الساعة 15:15 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن معهد الأمل للأيتام يعلن فيه عن حاجته لموظف : أمين مخازن

شروط التسجيل 

- درجة الدبلوم في المحاسبة من جامعة معترف بها .

- المعدل الجامعي لا يقل عن 75% .

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة .

- من سكان مدينة غزة.

- خبرة بحد أدنى 3 سنوات في مجال المحاسبة على أن يكون منها سنة على الأقل خبرة في إدارة المخازن .

- إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة .

- مهارات استخدام الكمبيوتر وبرنامج الأصيل المحاسبي .

- المعرفة بالإجراءات والأصول والقوانين المتعلقة بعمل المؤسسات الأهلية .

- الاستعداد للعمل بروح الفريق وفي أجواء ضغط العمل وخارج ساعات الدوام الرسمية.

- يفضل من لديه رخصة قيادة سارية المفعول .

طريقة التسجيل 

- على من يجد في نفسه الكفاءة المطلوبة ويرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب التوظيف على الرابط التالي :

https://forms.gle/iLniEn8MT7FKMK426

- اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 14/06/2022 حتى نهاية دوام يوم السبت الموافق 18/06/2022 م .

- للمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف الجمعية 082861434 خلال ساعات العمل الرسمية.

- سيتم الاتصال فقط على من تنطبق عليه الشروط المطلوبة .

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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