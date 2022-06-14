مطلوب موظف إنتاج رقمي وتسويق إلكتروني للعمل في معهد الأمل للأيتام

إعلان توظيف صادر عن معهد الأمل للأيتام في غزة يعلن فيه عن حاجته لموظف /ة : إنتاج رقمي وتسويق إلكتروني

شروط التسجيل

• درجة البكالوريوس في الاعلام الرقمي أو الوسائط الرقمية أو الملتيميديا أو أي مجال ذي صلة.

• 3 سنوات من الخبرة كأخصائي إنتاج رقمي أو دور مماثل.

• من سكان مدينة غزة

• المعرفة المتعمقة في المجالات الرئيسية للتسويق (تحسين محرك البحث، وسائل التواصل الاجتماعي، تسويق المحتوى، التسويق عبر البريد الإلكتروني، PPC و SEM).

• معرفة معمقة لبرنامجي Ad Words و Google Analytics.

• معرفة متعمقة لمختلف منصات وسائل الإعلام الاجتماعية، وأفضل الممارسات، وتحليلات الموقع.

• متمكن من العمل على مجموعة برامج ادوبي وخاصة (فوتوشوب ، بريمير ،افترافكت )

• القدرة على تحمل ضغط العمل.

• مهارة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

• مهارات اتصال وتواصل عالية شفوية وكتابية.

طريقة التسجيل

_ على من يجد/تجد في نفسه/ها الكفاءة المطلوبة ويرغب/ ترغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب التوظيف على الرابط التالي :

https://forms.gle/PZMN99iSkuXx1fB39

_ ارفاق رابط Google Drive للأعمال والنماذج السابقة ضمن طلب الوظيفة .

_ اعتباراَ من يوم الثلاثاء الموافق 14/06/2022 حتى نهاية دوام يوم السبت الموافق18/06/2022 م .

_ للمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف الجمعية 082861434 خلال ساعات العمل الرسمية.

_ سيتم الاتصال فقط على من ينطبق عليه الشروط المطلوبة