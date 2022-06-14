فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خلال مظاهرة حاشدة.. مطالبة الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لرفع الحصار عن غزة

نقل الأسير أحمد مناصرة لمستشفى سجن الرملة

مقتل شاب بالداخل المحتل في جريمة إطلاق نار

فحص بسيط للعين يتنبّأ بخطر الإصابة بالنوبة القلبية

"حماس": الاعتقال السياسي والتعذيب في الضفة "وصمة عار" على جبين السلطة

تقدم "حساس" لروسيا في ثاني أكبر مدن أوكرانيا

على خطى ابن بطوطة.. مغربي يجوب 40 بلدًا على دراجة

الأسير "عمر" يواجه السرطان والسّجان.. وعائلته تتجرع مرارة الحرمان

ميزة جديدة على "تيك توك" تنطلق قريبا.. هذه تفاصيلها

بعد فصلها طلبة الكتلة.. إدارة جامعة النجاح تساوي بين الضحية والجلاد

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

مطلوب موظف إنتاج رقمي وتسويق إلكتروني للعمل في معهد الأمل للأيتام

14 يونيو 2022 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
...

إعلان توظيف صادر عن معهد الأمل للأيتام في غزة  يعلن فيه عن حاجته لموظف /ة :  إنتاج رقمي وتسويق إلكتروني

شروط التسجيل 

• درجة البكالوريوس في الاعلام الرقمي أو الوسائط الرقمية أو الملتيميديا أو أي مجال ذي صلة.

• 3 سنوات من الخبرة كأخصائي إنتاج رقمي أو دور مماثل.

• من سكان مدينة غزة 

• المعرفة المتعمقة في المجالات الرئيسية للتسويق (تحسين محرك البحث، وسائل التواصل الاجتماعي، تسويق المحتوى، التسويق عبر البريد الإلكتروني، PPC و SEM).

• معرفة معمقة لبرنامجي Ad Words و Google Analytics.

• معرفة متعمقة لمختلف منصات وسائل الإعلام الاجتماعية، وأفضل الممارسات، وتحليلات الموقع.

• متمكن من العمل على مجموعة برامج ادوبي وخاصة (فوتوشوب ، بريمير ،افترافكت )

• القدرة على تحمل ضغط العمل.

• مهارة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

• مهارات اتصال وتواصل عالية شفوية وكتابية.

طريقة التسجيل 

_ على من يجد/تجد في نفسه/ها الكفاءة المطلوبة ويرغب/ ترغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب التوظيف على الرابط التالي :

https://forms.gle/PZMN99iSkuXx1fB39

_  ارفاق رابط Google Drive للأعمال والنماذج السابقة ضمن طلب الوظيفة .

_ اعتباراَ من يوم الثلاثاء الموافق 14/06/2022 حتى نهاية دوام يوم السبت الموافق18/06/2022 م .

_ للمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف الجمعية 082861434 خلال ساعات العمل الرسمية.

_ سيتم الاتصال فقط على من ينطبق عليه الشروط المطلوبة

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#غزة #توظيف #وظيفة #شاغر #شواغر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة