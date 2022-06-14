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وظيفة شاغرة (مهندس تشغيل وإدارة وصيانة محطات طاقة شمسية)

14 يونيو 2022 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن  شركة صن وط للطاقة المتجددة تعلن فيه عن توفر وظيفة مهندس تشغيل وإدارة وصيانة محطات طاقة شمسية، فعلى من يرغبون بالتنافس على هذه الوظيفة التقدم بطلب عمل، عبر البريد الإلكتروني للشركة فقط.

الوظيفة: مهندس تشغيل وإدارة وصيانة محطات طاقة شمسية - غزة

متطلبات إشغال الوظيفية:

- بكالوريوس هندسة كهربائية وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات.

- خبرة ما لا يقل عن 3 سنوات بتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقه الشمسية

- خبرة عمل لمدة عام فأكثر على أنظمة SCADA  وأنظمة العدادات الذكية.

- إجادة كتابة التقارير الفنية الدورية باللغتين العربية والإنجليزية.

متطلبات الوظيفة 

- إجادة التعامل مع أجهزة الفحص والقياس لأنظمة الطاقه الشمسيه

- إجادة التعامل مع اللوحات الكهربائيه (فحص – صيانة، فك وتركيب)

- إجادة التعامل مع انفيرترات الطاقة الشمسية (فحص – صيانة، فك وتركيب)

- المعرفه التامه بمعدات الطاقة الشمسية وأجهزة المراقبة، والقدرة على التعامل معها

- إجادة إستخدام برامج MS Office وبرنامج AutoCAD وبرنامج PVSYST

- المقدرة على الإشراف على فنيي تركيب وصيانة أنظمة الطاقه الشمسية

- التفرغ للعمل والإلتزام بأوقاته والتعامل مع حالات الطوارئ خارج أوقات الدوام وخلال الإجازات.

طريقة التسجيل 

- ترسل طلبات العمل عبر الإلكتروني  [email protected]  .

-  تعتذر الشركة عن تلقي أي طلبات ورقية أو طلبات عمل من تخصصات غير ما هو مذكور أعلاه ونعتذر عن تلقي أي مكالمات هاتفية حول هذا الإعلان

- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس الموافق 16/06/2022، ويتم الاتصال بمن يتم اختيارهم للمقابلات، فقط.

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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