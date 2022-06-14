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مطلوب معلمة رياض أطفال للعمل في جمعية بمدينة خان يونس

14 يونيو 2022 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن الجمعية الإسلامية بمدينة خان يونس تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة معلمة رياض أطفال للعمل برياض الأطفال التابعة للجمعية.

شروط التسجيل 

1- حاصلة على شهادة جامعية في التخصصات التالية ( تعليم أساسي - تربية طفل - لغة عربية ) .

2- أن يكون المعدل التراكمي الجامعي لا يقل عن 75%.

3- عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام .

4- أن تكون المتقدمة من سكان خانيوس والأولوية لسكان منطقة حي النصر والمعسكر .

المهارات المطلوبة 

1- تمتلك القدرة على التعامل مع الأطفال .

2- تمتلك مهارة الاتصال والتواصل .

3- تمتلك القدرة على توظيف مهارات وأساليب التعلم النشط.

4- تمتلك مهارات اللغة الانجليزية ( قراءة - كتابة ).

5- تمتلك المهارة في استخدام الحاسوب وتوظيفه.

6- تمتلك القدرة الأكاديمية الجيدة.

طريقة التسجيل 

- على من ترغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 30/6/2022 ولن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ .

- سيتم التواصل مع من تنطبق عليهم الشروط . 

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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