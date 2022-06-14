مطلوب معلمة رياض أطفال للعمل في جمعية بمدينة خان يونس

إعلان توظيف صادر عن الجمعية الإسلامية بمدينة خان يونس تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة معلمة رياض أطفال للعمل برياض الأطفال التابعة للجمعية.

شروط التسجيل

1- حاصلة على شهادة جامعية في التخصصات التالية ( تعليم أساسي - تربية طفل - لغة عربية ) .

2- أن يكون المعدل التراكمي الجامعي لا يقل عن 75%.

3- عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام .

4- أن تكون المتقدمة من سكان خانيوس والأولوية لسكان منطقة حي النصر والمعسكر .

المهارات المطلوبة

1- تمتلك القدرة على التعامل مع الأطفال .

2- تمتلك مهارة الاتصال والتواصل .

3- تمتلك القدرة على توظيف مهارات وأساليب التعلم النشط.

4- تمتلك مهارات اللغة الانجليزية ( قراءة - كتابة ).

5- تمتلك المهارة في استخدام الحاسوب وتوظيفه.

6- تمتلك القدرة الأكاديمية الجيدة.

طريقة التسجيل

- على من ترغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 30/6/2022 ولن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ .

- سيتم التواصل مع من تنطبق عليهم الشروط .