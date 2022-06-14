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40 مواطناً من ذوي أسرى غزة يزورون 24 من أبنائهم في "نفحة"

14 يونيو 2022 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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زيارة أهالي الأسرى - أرشيف

توجه صباح اليوم الثلاثاء، أربعون مواطناً من ذوي أسرى قطاع غزة لزيارة أربعة وعشرين من أبنائهم في سجن نفحة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية،  نقلاً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتمكن 40 مواطناً من أهالي المعتقلين في غزة من الخروج عبر حاجز بيت حانون "إيريز" شمال القطاع لزيارة أربعة وعشرين معتقلاً في سجن نفحة الصحراوي.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #قوات الاحتلال #أسرى غزة #زيارة أهالي الأسرى

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