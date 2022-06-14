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وظيفة شاغرة في نادي تشامبيونز

14 يونيو 2022 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بمدينة  غزة يعلن فيه عن حاجته لموظف/ة  وفقا لما يلي :

-  المسمى الوظيفي: محرر فيديو (مونتير)

- الخبرة: أن يكون لدى المتقدم خبرة جيدة في هذا المجال

- المؤهل العلمي: أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في المجال

 المتطلبات 

-  تحرير وإنتاج مواد الفيديو بمختلف انواعه باستخدام برامج تحرير احترافية وإنشاء محتوى مرئي جذاب.

-  تطوير قوالب الإنتاج الأساسية لمنتجات الفيديو والجرافيك بشكل منسجم مع الهوية البصرية.

-  فهم احتياجات فريق الإنتاج ومواصفاته وصياغة السيناريو لتصوير الفيديوهات.

-  مراجعة سيناريو التصوير والمواد الخام لإنشاء قائمة قرار بالتقاط الصور استنادًا إلى قيمة المشاهد ومساهمتها في الاستمرارية.

-  تحديد المقاطع واللقطات٬ ووضع تسلسل الفيديو٬ والتأكد من التسلسل المنطقي للمشاهد مع تناسق المقاطع.

-  ادخال الموسيقى والحوارات والرسومات والمؤثرات.

-  العمل وفقا لمواعيد نهائية دقيقة، وتحقيق التوازن بين الأولويات لضمان تسليم المحتوى بما يتناسب مع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. 

-  التواصل والتشاور مع أعضاء الفريق من محررين ومنتجين وصانعي محتوى ومصممي جرافيكس، لضمان أن يتم إنتاج المحتوى بشكل جذاب بداية من الإنتاج إلى عملية ما بعد الإنتاج.

-  متابعة وتنفيذ تقنيات التحرير الجديدة وأفضل ممارسات الصناعة باستمرار لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

- المساهمة في تطوير أفكار المحتوى الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

-  تنظيم وأرشفة المواد المنتجة والمواد الخام وتخزينها لتسهيل الوصول لها لاحقا.

-  التعامل مع المشكلات الفنية المتعلقة بالمونتاج وحلها.

-  تعديل الألوان باحترافية.

طريقة التسجيل 

-  للراغبين في التسجيل من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الجمعة 17/6/2022

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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