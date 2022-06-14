وظيفة شاغرة في نادي تشامبيونز

إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لموظف/ة وفقا لما يلي :

- المسمى الوظيفي: محرر فيديو (مونتير)

- الخبرة: أن يكون لدى المتقدم خبرة جيدة في هذا المجال

- المؤهل العلمي: أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في المجال

المتطلبات

- تحرير وإنتاج مواد الفيديو بمختلف انواعه باستخدام برامج تحرير احترافية وإنشاء محتوى مرئي جذاب.

- تطوير قوالب الإنتاج الأساسية لمنتجات الفيديو والجرافيك بشكل منسجم مع الهوية البصرية.

- فهم احتياجات فريق الإنتاج ومواصفاته وصياغة السيناريو لتصوير الفيديوهات.

- مراجعة سيناريو التصوير والمواد الخام لإنشاء قائمة قرار بالتقاط الصور استنادًا إلى قيمة المشاهد ومساهمتها في الاستمرارية.

- تحديد المقاطع واللقطات٬ ووضع تسلسل الفيديو٬ والتأكد من التسلسل المنطقي للمشاهد مع تناسق المقاطع.

- ادخال الموسيقى والحوارات والرسومات والمؤثرات.

- العمل وفقا لمواعيد نهائية دقيقة، وتحقيق التوازن بين الأولويات لضمان تسليم المحتوى بما يتناسب مع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

- التواصل والتشاور مع أعضاء الفريق من محررين ومنتجين وصانعي محتوى ومصممي جرافيكس، لضمان أن يتم إنتاج المحتوى بشكل جذاب بداية من الإنتاج إلى عملية ما بعد الإنتاج.

- متابعة وتنفيذ تقنيات التحرير الجديدة وأفضل ممارسات الصناعة باستمرار لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

- المساهمة في تطوير أفكار المحتوى الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

- تنظيم وأرشفة المواد المنتجة والمواد الخام وتخزينها لتسهيل الوصول لها لاحقا.

- التعامل مع المشكلات الفنية المتعلقة بالمونتاج وحلها.

- تعديل الألوان باحترافية.

طريقة التسجيل

- للراغبين في التسجيل من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الجمعة 17/6/2022