"الفرا": الحكومة جاهزة لتوفير كل ما يلزم لإنجاح المسيرة التعليمية

أكد نائب رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة محمد الفرا، أنّ الحكومة جاهزة لتوفير كل ما يلزم لإنجاح المسيرة التعليمية.

وأثنى الفرا خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء اختبارات الثانوية العامة بمدرسة أحمد شوقي بمدينة غزة، صباح اليوم، على الدور الذي قامت به وزارة التربية والتعليم بغزة على مدار الساعة، لإنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

وذكر أنّ اليوم هو عرس فلسطيني بامتياز يُبرز دور وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أنّ التعليم خطوة من خطوات التحرير وبناء الدولة، وتحقيق آمال شعبنا، وأنّ شعبنا يتقدم من أجل بناء وطنه ونيل حريته.

ولفت الفرا في حديثه إلى الشهداء والجرحى والأسرى الذين حالت بينهم وبين قاعات الامتحان جرائم الاحتلال.

يُشار إلى أنّ أكثر من 87 ألف طالب وطالبة بكافة محافظات الوطن، بينهم 38,284 من قطاع غزة، تقدموا اليوم للامتحان الأول من امتحانات الثانوية العامة.

بدوره قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، د. أحمد بحر، في كلمة له "هذا يوم عرس وطني بامتياز لوحدة الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، وهذا اليوم يُتوّج وحدة شعبنا في كل مكان.. نُهدي هذا العرس الوطني لشهدائنا الطلاب وأسرانا وأهلنا في القدس، ونتمنى التوفيق لأبنائنا حتى يكونوا في الجامعات".

وفي كلمة التربية والتعليم قال وكيل الوزارة بغزة زياد ثابت "تنطلق امتحانات الثانوية العامة في هذا اليوم حيث يتقدم ٨٧٢٢٢ طالبًا وطالبةً إلى امتحانات الثانوية العامة في غزة والضفة والقدس".

وأضاف: "كان عامًا مستقرًّا ونتمنى أن تتكلّل الجهود بالنجاح، حيث يوجد لدينا مركزين للتصحيح أحدها في غزة والآخر بخان يونس لتسهيل العمل".

وأكد أنّ كل ما يتعلق بالثانوية العامة تم بالتنسيق بشكل كامل مع زملائنا في الضفة الغربية وخاصة الامتحانات وتصحيحها

المصدر / فلسطين أون لاين