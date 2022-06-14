تحديد موعد مباراة خدمات البريج والمغازي في دوري "جوال" لكرة السلة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن اتحاد كرة السلة عن موعد مباراة قمة الجولة الخامسة بين فريقي خدمات البريج والمغازي، في ختام مرحلة الذهاب من بطولة دوري "جوال" للدرجة الممتازة.

وحدد الاتحاد يوم الخميس القادم، موعدًا لإقامة اللقاء عند الساعة الثامنة مساء، على صالة خلف العجلة بمخيم البريج، وسيحدد من خلالها من هو متصدر المسابقة.

واتفق الاتحاد مع جهاز الشرطة على تأمين اللقاء، الذي سيحظى بحضور جماهيري كبير كما هو معتاد، حيث تم تخصيص المدرج الشرقي لجماهير المغازي والمدرج الغربي لجماهير البريج.

وستكون هذه المرة الثانية التي ستُلعب فيها المباراة على صالة خلف العجلة، حيث اعتاد إقامة اللقاء على صالة سعد صايل أو أبو يوسف النجار.