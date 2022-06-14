توجّه صباح اليوم الثلاثاء، أكثر من 87 ألف طالب وطالبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة في الأراضي الفلسطينية، بينهم 39 ألفًا من الذكور، و48 ألفًا من الإناث، مُوزّعين على 729 قاعة، حيث سيبدأ الطلبة في تمام الساعة التاسعة صباحًا مع مبحث اللغة العربية.

وكان مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، قال في تصريح سابق: "إنّ عدد الطلبة الممتحنين في الفرع العلمي بلغ نحو 23 ألفًا، والأدبي حوالي 65 ألفًا، وريادة الأعمال بلغ نحو 4000، والشرعي نحو 1400".

وذكر عواد أنّ الأفرع المهنية المتمثلة في الفرع الصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي وصل عدد الطلبة بها إلى حوالي 4000 طالب، أكثرهم من الفرع الصناعي، إذ بلغ عددهم حوالي 1783 طالبًا.

وأوضح أنّ العدد الكلي للعاملين بلغ نحو 25 ألفًا، ما بين مُراقب، ومُصحّح، ومُدقّق، ومُعد، وفني، وغيره.

وشدّد على أنّ الوزارة سلمت ورقة الامتحان الأول في اللغة العربية أمس، لمديريات التربية والتعليم، بهدف تخزينها.

وفي سياق متصل، شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة بتوزيع أسئلة التوجيهي لإيصالها لقاعات الامتحان حتى يتسنى للطلبة تقديم الامتحانات.



























المصدر / فلسطين أون لاين