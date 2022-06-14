طالع كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء

نشرت وزارة الداخلية في غزة ، صباح اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء 15 يونيو.



وذكرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، في بيان صحفي مقتضب عبر موقعها الألكتروني، أن الذين وردت أسماءهم في الكشف، عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح اليوم في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.



وأكدت أن على المسافرين التواجد الساعة 8، صباح الأربعاء، في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.



















المصدر / فلسطين أون لاين