الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، فجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية: إن "قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين خالد، ومثنى بدير بعد دهم منزل عائلتهما في قرية فرعون جنوب طولكرم".

وأضافت المصادر: أن "القوات اعتقلت الشاب مجد الخواجا عقب اقتحام منزل عائلته في مدينة رام الله التي شهدت مواجهات مع الشبان، وسط إطلاق قنابل الغاز من قبل تلك القوات".

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: عبد الرحمن استيتة، وإياد العكة من نابلس، والمحررين ميسرة محاجنة وأحمد الرفاعي من قرية رمانة غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات اعتقلت من الخليل المحرر أحمد أبو راس من قرية الطبقة في دورا جنوبًا، ورامي حدوش من صوريف شمال المحافظة.

كم اعتقلت القوات زوجة الأسير زياد خليف من بيت لحم، والفتى وليد صباح من تقوع شرق بيت لحم، والشاب سائد حسني عقب اقتحام منزله في مخيم عقبة جبر بأريحا.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين