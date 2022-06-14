أبو مذكور: الإثنين المقبل موعد سفر أول فوج من حجاج غزة

غزة/ محمد أبو شحمة:

أكد رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة عوض أبو مذكور انتهاء الترتيبات الإدارية لمغادرة أول فوج من حجاج بيت الله الحرام من قطاع غزة الإثنين المقبل.

وقال أبو مذكور في حديثه لصحيفة "فلسطين" أمس إنهم انتهوا من تجميع الحجاج المقبولين لهذا العام وإرسال جوازات السفر الخاصة بهم إلى العاصمة المصرية القاهرة، للحصول على الفيزا الخاصة من السفارة السعودية والتي ستصل خلال أيام.

وأضاف أنّ أول فوج من الحجاج سيسافر الإثنين المقبل، وأنه تم تجهيز البعثات الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وشركات الحج والعمرة، حيث تم إجراء ندوات للحجاج لتعريفهم بمناسك الحج.

وتابع أنه تم أيضًا تجهيز بعثة طبية لمراعاة الوضع الصحي للحجاج والحرص على سلامتهم خلال تأديتهم المناسك، إضافة إلى بعثة إعلامية وبعثة وعظ وإرشاد من وزارة الأوقاف، لمرافقة الحجيج وإداريّي الشركات من بداية سفرهم من غزة حتى الوصول إلى مكة المكرمة.

ولفت إلى أنّ جميع الحجاج حصلوا على التطعيمات المعتمدة ضد فيروس كورونا من السلطات السعودية من خلال العيادات الخاصة التابعة لوزارة الصحة، وحصلوا على شهادة تطعيم دولية إلكترونية.

وأشار إلى أنّ الترتيبات تمت مع الجانب المصري بحيث لا يحدث تأخير للحجاج، خاصة في معبر رفح، وتخفيض مدة الانتظار داخل المعبر، موضحًا أنهم سيمرون إما من خلال النفق أو الجسر عبر قناة السويس لتخفيف مشقة السفر عنهم.

وذكر أنه سيتم توفير تأمين خاص بحقائب الحجاج خلال نقلها من مطار القاهرة إلى معبر رفح، وفقًا لما نصّ عليه العقد مع السلطات المصرية، كما أنّ الفنادق ستكون قريبة جدًّا من الحرم المكي وبمستوى يليق بالحجيج، عدا عن توفير حافلات لنقلهم إلى الحرم لأداء الصلوات الخمسة، إضافة إلى أنّ السكن في المدينة المنورة لا يبعد عن الحرم سوى 100 متر.

ونبّه إلى أنّ الضرائب والخدمات المقدمة في مشعري منى وعرفات تم زيادتها عن السنوات السابقة وذلك مقابل ما تقدمه مؤسسة الطواف السعودية من خدمات للحجاج.

وذكر أنه سيتم توفير وجبات فطور وغداء للحجاج يوميًّا في مشعرَي منى وعرفات، ومياه زمزم، وخيام نظيفة ومرتبة، لافتًا إلى أنه سيكون للشركات دور كبير في إنهاء ترتيبات الحجاج بقطاع غزة، ومعبر رفح، ومرافقتها من بداية المغادرة إلى الوصول إلى الأراضي المقدسة.