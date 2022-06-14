فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هلام قابل للحقن.. جديد العلم للتخفيف من آلام أسفل الظهر المزمنة

الزمالك يعبر عقبة الداخلية بصعوبة في الكأس

الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح تدعو إلى مؤتمر لتوضيح خطواتها القادمة

أستراليا تتأهل لنهائيات كأس العالم بركلات الترجيح

الشخير يؤذي الجسم.. تعرف على أسبابه وأنواعه

المحامي كراجة: معتقلو حماس في سجن أريحا يتعرضون لتعذيب غير مسبوق

أبل يمكن أن تستمر في اكتساب حصتها في السوق من خلال بنية M2

عصير لذيذ يمكن أن يساعد المصابين بأمراض القلب التاجية

شاهد فأرا يتذوق الكعكات داخل متجر لبيع المخبوزات

"ميتا" تتيح لمستخدمي خوذها الافتراضية زيارة الأصدقاء في "ميتافيرس"

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

بالفيديو الزمالك يعبر عقبة الداخلية بصعوبة في الكأس

14 يونيو 2022 . الساعة 06:33 بتوقيت القدس
...

حقق فريق الزمالك فوزاً صعباً على حساب الداخلية بهدفين لواحد مساء الاثنين في إستاد القاهرة الدولي بختام مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

وتقدم الداخلية مبكراً في الدقيقة الرابعة عن طريق سمير فكري، ولكن الزمالك تعادل بهدف سيف جعفر بالدقيقة 59، وامتد اللقاء للشوطين الإضافيين، وسجل أشرف بن شرقي هدف الفوز للأبيض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول.

وصعد الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى دور الـ 16 بالبطولة، بينما ودعها الداخلية بعد عرض مميز بقيادة مدربه سيد عيد.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#الداخلية #الزمالك #ملعب كرة قدم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة