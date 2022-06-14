الزمالك يعبر عقبة الداخلية بصعوبة في الكأس

حقق فريق الزمالك فوزاً صعباً على حساب الداخلية بهدفين لواحد مساء الاثنين في إستاد القاهرة الدولي بختام مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

وتقدم الداخلية مبكراً في الدقيقة الرابعة عن طريق سمير فكري، ولكن الزمالك تعادل بهدف سيف جعفر بالدقيقة 59، وامتد اللقاء للشوطين الإضافيين، وسجل أشرف بن شرقي هدف الفوز للأبيض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول.

وصعد الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى دور الـ 16 بالبطولة، بينما ودعها الداخلية بعد عرض مميز بقيادة مدربه سيد عيد.

المصدر / فلسطين أون لاين