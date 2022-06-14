أستراليا تتأهل لنهائيات كأس العالم بركلات الترجيح

تأهل المنتخب الأسترالي لنهائيات كأس العالم بكرة القدم في قطر 2022، وذلك بعد فوزه في المباراة الفاصلة المؤهلة للبطولة على بيرو 5/4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي، والإضافي بالتعادل السلبي.

ونجح المنتخب الأسترالي في بلوغ النهائيات للمرة الخامسة على التوالي، والسادسة في تاريخه، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 1974، قبل أن يشارك في نسخ 2006، و2010، و2014، و2018، كما سيكون الممثل السادس للقارة الأسيوية في المونديال.

وانتهى الوقت الأصلي، والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الأسترالي، والتي استعان فيها بالحارس البديل أندرو ريدماين الذي نجح في التصدي للضربة الأخيرة التي منحت منتخب بلاده التأهل.

وسيتواجد المنتخب الأسترالي في المجموعة الرابعة بالمونديال، والتي تضم إلى جانبه فرنسا "حاملة اللقب"، والدنمارك، وتونس.

المصدر / فلسطين أون لاين