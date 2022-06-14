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المحامي كراجة: معتقلو حماس في سجن أريحا يتعرضون لتعذيب غير مسبوق

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بالفيديو المحامي كراجة: معتقلو حماس في سجن أريحا يتعرضون لتعذيب غير مسبوق

14 يونيو 2022 . الساعة 06:11 بتوقيت القدس
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كشف المحامي مهند كراجه، مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أن معتقلي حركة "حماس" الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله مؤخرًا، "يتعرضون لتعذيب قاسٍ جدًا جدًا".

وأفاد كراجه في مقطع فيديو، نشره مساء أمس الاثنين، أن المعتقل أحمد الخصيب ظهر في المحكمة اليوم وهو غير قادر على الكلام من شدة التعذيب، فيما شوهد ازرقاق حول عينيه، وضربات على وجهه بشكل ملفت للنظر.

وأضاف بأن المعتقل أحمد هريش لم يتمالك نفسه أمام محكمة أريحا اليوم، وبدأ يجهش بالبكاء من طبيعة التعذيب الذي يتعرض له، حيث ذكر بأنه يتعرض للشبح ساعات طويلة جدا، ويتم ربطه بطوب اسمنتي وحديد، ويتعرض للضرب على كافة انحاء جسده، وقد تم تدوين ذلك كله بضبط محكمة صلح أريحا.

وأشار كراجه إلى أن التحقيق مع المعتقلين الذين تجاوز عددهم 15 معتقلاً، يتم في سجن أريحا "سيء الصيت والسمعة"، ويتم بظروف صعبة جدًا.

ولفت إلى أن المحققين يوجهون للمعتقلين تهمة "الانتماء إلى الميلشيا المسلحة التابعة للقوة التنفيذية لحركة حماس"، ويتم تلفيق تهم بحقهم، والضغط عليهم بطرق تعذيب بشعة جدًا، وغير مسبوقة، من أجل انتزاع اعترافات الهدف منها "شيطنة حركة حماس".

ودعا كراجة المؤسسات الحقوقية والنقابات المهنية إلى القيام بدورها خاصة في ظل هذا الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى إنهاء الانقسام ومواجهة تغول الاحتلال ومستوطنيه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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