محمد صلاح يكشف: أفضل السوشي.. وأتناول البيتزا مرة شهريا

عن سر خلع القميص بعد المباريات.. قال الفرعون المصري: "عندما تقاتل بشدة لبناء جسد مثالي، لا يوجد ما يجعلك تخجل منه"

كشف نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن أكثر المأكولات التي يتناولها للحفاظ على لياقته البدنية العالية، وذلك خلال تصريحاته لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وتطرق محمد صلاح خلال حواره إلى النظام الغذائي الذي يتبعه ودوره في تحويل جسده لأعلى مستوى ولياقة بدنية، كاشفا بالقول: "أتناول البروكلي والبطاطا والسمك والفراخ ودوما السلطة".

وعن بقية الأنواع التي يفضلها أو التي يتناولها بشكل استثنائي من حين إلى آخر، أجاب الفرعون المصري بالقول: "حين أتواجد في مطعم كبير في لندن أفضل السوشي، وأتناول البيتزا مرة شهريا، كما أحب البرغر، ولكن من النادر جدا أن أتناوله لأنه يسبب لي زيادة في الوزن".

وكشف النجم المصري الذي يلقبه الجمهور الإنجليزي بـ"الملك المصري" Egyptian King: "لو كان موعد المران 3 عصرا، فأنا أحضر قبلها بساعتين أو 3، وأغادر بعدها بساعة أو ساعة ونصف".

وعن سر خلع القميص بعد التسجيل في المباريات، قال صلاح: "عندما تقاتل بشدة لبناء جسد مثالي، لا يوجد ما يجعلك تخجل منه".

الفرعون المصري كان أوضح خلال حديثه بأن هناك حجرتين في منزله مخصصتين لأجهزة اللياقة البدنية وبناء العضلات.

وعن دور الأجهزة التي يضعها في منزله في عملية استشفائه البدني، قال: "في المنزل يمكنني القيام بالعلاج بالتبريد، فهناك غرفة للضغط العالي.. أنا أبحث باستمرار عن آلات جديدة لتحسين حالتي البدنية".

يُذكر أن الفرعون المصري سجّل 31 هدفا في جميع المسابقات مع ليفربول هذا الموسم، وساعد الفريق على الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما حصد جائزتي هدّاف الدوري وأكثر من قام بتمريرات حاسمة.

المصدر / وكالات