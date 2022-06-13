حماس تدعو لتشكيل شبكة أمان وطنية مجتمعية لحماية شبان الضفة من الاعتقال السياسي

قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن ما يتعرض له شباب ونشطاء الضفة الغربية من قمع و تعذيب في سجون السلطة، ومن ثم تسليمهم للاحتلال عبر التنسيق الأمني، يؤكد صوابية مواقف قوى المقاومة الفلسطينية، بأن الخلاص من هذا الاستهداف المزدوج لن يكون إلا بتدشين حالة رفض وطني شاملة للاعتقالات السياسية وعدم الاستجابة لها.

وأكد برهوم خلال تصريح مقتضب، على وجوب تشكيل شبكة أمان وطنية مجتمعية للشباب والنشطاء والمقاومين وحماية ظهرهم، بالتزامن مع الدخول في مواجهة شاملة مع الاحتلال وبكل أشكال المقاومة وخاصة المقاومة المسلحة ،فإن ما يدفعه أهلنا و شباب الضفة من ثمن في ظل الذل والهوان أكبر بكثير مما سيدفعونه في معركة الحرية.

وكان مدير "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة مدير قد كشف عن تعرض معتقلي حركة حماس لدى أجهزة السلطة لتعذيب وحشي.

المصدر / فلسطين أون لاين