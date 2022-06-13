أبوظريفة لـ"فلسطين أون لاين": من الواجب الحفاظ على النموذج الوحدوي بعيدًا عن الأشكال التوتيرية

غزة/عزام حافظ

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، على وجوب المحافظة على النموذج الوحدوي ما بعد معركة سيف القدس بعيدًا كل البعد عن الأشكال التوتيرية.

وقال أبو ظريفة في تصريحات لـ"فلسطين أون لاين"، إنه من الضروري إيقاف كل ما يثير التباينات الداخلية الفلسطينية في ظل موجة العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، وضرورة التوحد أمامه كما جرى في القدس وغزة والداخل المحتل في نموذج سيف القدس.

وشدد على أنّ اجتماع الفصائل الأخير بغزة، ركز على التصعيد الإسرائيلي ومؤشراته الميدانية فيما يتعلق بقضية الأسرى في سجون الاحتلال، والمضربين منهم على وجه الخصوص، وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من اعتداءات يومية، بالإضافة إلى حُمّى الاستيطان المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف "الفصائل الفلسطينية لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي في ظل هذه الهجمة المجتمعة، ووحدة الشعب تتطلب أن تكون غزة حاضرة في إطار الفعل النضالي المجابِه للاحتلال".

وتابع أبو ظريفة أنّ غزة تمتلك تجربة نضالية تتمثل بالفعل الجماهيري والفعل المقاوم كونها حامية للمشروع الوطني، ما يوجب المحافظة على حركة الجماهير ميدانيًّا، وتوسيع الحراك الداعم للأسرى المضربين عن الطعام.

وأوضح أنّ غزة تمتلك أيضًا الحقّ في استخدام كل وسائل المقاومة من خلال غرفة العمليات باعتبارها حقًّا مشروعًا.

وكانت حركة فتح قد أصدرت صباح اليوم بياناً توتيرياً -كما وصفه مراقبون- في ذكرى أحداث يونيو 2007.

المصدر / فلسطين أون لاين