فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكشف عن خطة أميركية لضرب فيتنام بالنووي

البرغوثي: المرابطون في الأقصى أوتاد صلبة أمام مخططات الاحتلال

13 حقيقة عن الحيوانات تثير مشاعرك

بايدن: زيارتي للسعودية تتعلق بصورة رئيسية بأمن (إسرائيل)

الأمم المتحدة: لا حل لقضية ميانمار طالما استمرت أزمة الروهينغا

نيجيريا تسحق ساو تومي بعشرة أهداف في تصفيات أمم أفريقيا

الفصائل تُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام

صحفيون مغاربة: التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي "جريمة"

بأقل من 24 ساعة.. ما هي أسباب ارتفاع الدولار مقابل الشيكل؟

الاحتلال يُبعد مرابطة مقدسية عن المسجد الأقصى

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

بايدن: زيارتي للسعودية تتعلق بصورة رئيسية بأمن (إسرائيل)

13 يونيو 2022 . الساعة 20:32 بتوقيت القدس
...

قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، إنّ "زيارته المتوقعة إلى السعودية، لا تتعلق بالطاقة والنفط، إنها تتعلق بالأمن القومي لـ(إسرائيل)".

وأوضح بايدن في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، أنّ "الزيارة المرتقبة تتعلق باجتماع كبير تستضيفه السعودية".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنّ "الرئيس بايدن يعتزم زيارة منطقة الشرق الأوسط، ولقاء قادة عرب ومسؤولين إسرائيليين، منتصف يوليو/تموز المقبل".

وذكرت أنّ الزيارة تأتي في سياق "استراتيجية إنهاء الحروب عن طريق الدبلوماسية؛ لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#إسرائيل #السعودية #أميركا #بايدن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة