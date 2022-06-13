بايدن: زيارتي للسعودية تتعلق بصورة رئيسية بأمن (إسرائيل)

قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، إنّ "زيارته المتوقعة إلى السعودية، لا تتعلق بالطاقة والنفط، إنها تتعلق بالأمن القومي لـ(إسرائيل)".

وأوضح بايدن في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، أنّ "الزيارة المرتقبة تتعلق باجتماع كبير تستضيفه السعودية".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنّ "الرئيس بايدن يعتزم زيارة منطقة الشرق الأوسط، ولقاء قادة عرب ومسؤولين إسرائيليين، منتصف يوليو/تموز المقبل".

وذكرت أنّ الزيارة تأتي في سياق "استراتيجية إنهاء الحروب عن طريق الدبلوماسية؛ لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

المصدر / وكالات