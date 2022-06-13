نيجيريا تسحق ساو تومي بعشرة أهداف في تصفيات أمم أفريقيا

سحق منتخب نيجيريا نظيره ساو تومي 10 / صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023 في كوت ديفوار.

وأنهى المنتخب النيجيري الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف عن طريق كل من فيكتور أوسيمين في الدقيقة التاسعة وموسيس سيمون في الدقيقة 28 وتيرم موفي في الدقيقة .43

وفي الدقيقة 48 سجل فيكتور أوسيمين الهدف الرابع، فيما أضاف إتيبو أوجينكارو الهدف الخامس في الدقيقة .55

وسجل تيرم موفي الهدف السادس للمنتخب النيجيري في الدقيقة 60، قبل أن يضيف أديمولا لوكمان الهدف السابع في الدقيقة 63، ثم عاد أوسيمين ليسجل هدفين في الدقيقتين 65 و84 .

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل إيمانويل دينيس الهدف العاشر من ضربة جزاء.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني.

ويحتل منتخب ساو تومي المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، بفارق الأهداف خلف سيراليون في المركز الثالث.

وتستكمل مباريات الجولة بالمجموعة الأولى، بمواجهة أخرى تقام بين سيراليون وغينيا بيساو، في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

المصدر / وكالات