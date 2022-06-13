الاحتلال يمنع المحرر الأردني أبو خضير من العودة إلى بلاده

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الاثنين، الأسير الأردني المحرر أسيد أبو خضير من المرور إلى الأردن.

وقال محمد أبو خضير، عم الأسير المحرر، إن جهاز الأمن الداخلي "شاباك" منع ابن أخيه المحرر من العودة للأردن، ودعاه لمراجعته.

ودعا أبوخضير، في بيان صحفي، الحكومة الأردنية للتدخل للسماح لابن أخيه بالعودة إلى عمّان، بعد قرار سلطات الاحتلال منعه من ذلك.

وأضاف لـ"قدس برس"، أن "أسيد مواطن أردني، ومن حقه العودة إلى وطنه، وبالتالي قرار سلطات الاحتلال بمنعه من العودة إلى المملكة يعتبر مرفوضًا، ونحن كأهل الأسير المحرر نطالب وزارة الخارجية تسهيل مرور أسيد إلى داخل الأراضي الأردنية".

وأوضح أن ابن أخيه "سيحاول مجددًا العودة إلى الأردن خلال الفترة القريبة القادمة".

وذكرت مصادر من عائلة المحرر أبو خضير أنه توجه لجسر الملك حسين ظهر اليوم، للمرور حيث عائلته في الأردن، وبعد وصوله للجسر، تم إخباره من قبل قوات الاحتلال أنه ممنوع من السفر وعليه العودة إلى فلسطين المحتلة، وبذلك تم حرمانه من الالتقاء بعائلته في الأردن.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن أبو خضير، الأسبوع الماضي، بعد قضاء فترة حكمه البالغة 6 سنوات.

المصدر / وكالات