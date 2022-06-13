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وفد من حماس يلتقي مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية

13 يونيو 2022 . الساعة 17:36 بتوقيت القدس
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زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة علي بركة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج، أبو نضال الأشقر أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية في منزله بمخيم عين الحلوة، جنوب لبنان.

وقدم وفد حماس التهاني بالسلامة للأشقر بعد إجرائه عملية جراحية بإحدى عينيه.

ووفق بيان لحماس، بحث الطرفان آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وقد أكدا على التمسك بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وعدوانه المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، عبر توحيد قوى المقاومة في الداخل والخارج وفق استراتيجية وطنية واحدة تستند إلى برنامج سياسي نضالي، يتضمن التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية ومواصلة المقاومة حتى التحرير والعودة.

كما أشاد الجانبان بصمود شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج ودفاعه عن القدس والمسجد الأقصى المبارك في وجه مشاريع التهويد والتقسيم الصهيونية.

وشددا على التمسك بحق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل، مطالبين الدول العربية المضيفة بالضغط على هيئة الامم المتحدة لدعم وكالة الأنروا وتفعيل دورها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم .

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #جبهة التحرير الفلسطينية

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