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الإفراج عن النائب منصور بعد 16 شهرًا من الاعتقال الإداري

13 يونيو 2022 . الساعة 17:01 بتوقيت القدس
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن النائب في المجلس التشريعي ياسر منصور من نابلس، بعد اعتقال إداري دام 16 شهرًا.

وأفادت مصادر محلية، أنّ سلطات الاحتلال أفرجت عن منصور عبر حاجز "شمعة ميتار" الواقع بين الظاهرية والسموع جنوب الخليل، بعد 16 شهرًا من الاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال منصور في السادس عشر من فبراير2021 بعد مداهمة منزله في حي المعاجين بمدينة نابلس، وحوّلته للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، أتبعها أمر إداري آخر لستة أخرى، ومدّدتها لـ4 أشهر انتهت اليوم.

وجاء اعتقال منصور ضمن حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال في صفوف قيادات وأنصار حركة حماس إثر موقفها الداعم لإجراء الانتخابات التي ألغاها رئيس السلطة محمود عباس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #نابلس #ياسر منصور

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