على خلفية هبّة الكرامة.. الحكم على فلسطيني من عكا بالسجن 4 سنوات

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في حيفا، اليوم الإثنين، على الشاب فؤاد عسكري (32 عامًا) من مدينة عكا بالسجن لمدة 4 سنوات على خلفية أحداث هبّة الكرامة في مايو/ أيار 2021.

وقال مصدر مُقرّب من الأسير عسكري، إنّ محكمة الاحتلال حكمت على فؤاد بالسجن بتهمة قيامه بحرق وتكسير ممتلكات في عكا، حيث حكمت المحكمة عليه بالسجن 49 شهرًا وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.

وأكد المصدر لموقع "الجرمق الإخباري" أنّ الحكم الذي صدر كان مفاجئًا للعائلة، ولم يتوقّعوه، مشيرًا إلى أنّ هناك نوايا لدى المحامي بالاستئناف على الحكم.

ومن الجدير ذكره أنّ عدد أسرى هبة الكرامة من عكا 32 شابًّا بينهم 6 شبان يتابعون ملفاتهم من خارج السجن.

واعتقلت قوات الاحتلال فؤاد عسكري في 22 من مايو/ أيار 2021 خلال حملة الاعتقالات التي طالت ما يزيد عن 300 شابٍّ فلسطينيٍّ من عكا خلال أحداث هبة الكرامة.

المصدر / فلسطين أون لاين