وفد قيادي من الشعبية برئاسة مزهر يبدأ جولة خارجية

غادر وفد قيادي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر وأعضاء من المكتب السياسي، اليوم الاثنين، قطاع غزة، عبر معبر رفح البري في رحلة خارجية تشمل مصر وسوريا ولبنان.

وقال مصدر قيادي في الشعبية: إن الوفد سيجري خلال الجولة سلسلة لقاءات داخلية وخارجية، وسيلتقي عددًا من القيادات والشخصيات الرسمية والقوى السياسية في مصر ولبنان وسوريا، إضافةً لتنظيم جولة واسعة في المخيمات الفلسطينية في الخارج لتفقد أوضاع أبناء شعبنا.

ولفت المصدر في تصريح صحفي، إلى أن هذه الجولة تعُد الأولى بعد إنجاز المؤتمر الوطني الثامن للجبهة وتجديد الثقة في القائد الوطني الأسير أحمد سعدات أمينًا عامًا، وانتخاب جميل مزهر نائبًا له.

وأوضح أن أهم أهداف الجولة تنظيم لقاءات سياسية في الشأن الوطني العام هدفها توحيد الموقف الوطني في مواجهة التحديات والمخاطر الراهنة، والدفع بجهود إنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللاجئين والبحث في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية وعلى كل المستويات

وأضاف: إن أهمية هذه الزيارة تكمن أيضًا في التأكيد على وحدة مكونات أبناء شعبنا في الوطن والشتا

وأكد المصدر أن المرحلة المفصلية والحساسة من تاريخ شعبنا، ومواصلة الاحتلال حربه الشاملة على شعبنا، ومع استمرار حلقات التآمر على شعبنا وقضيته الوطنية، تستوجب وقفة وطنية جادة ومسؤولة، تتطلب إعادة بناء المؤسسات الوطنية وفي القلب منها منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية مقاومة، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية التي يلتحم بها جميع أبناء شعبنا سويًا للتصدي لجرائم الاحتلال ومشاريع التصفية. كما جاء في بيان الشعبية.

ووجهت الشعبية، رسالة شكر وتقدير إلى مصر لتسهيل سفر الوفد القيادي، داعيةً إياها لمواصلة جهودها من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين