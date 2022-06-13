مطلوب معلمة للعمل في روضة للأطفال

إعلان توظيف صادر عن الجمعية الاسلامية - مخيم جباليا تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف معلمة للعمل في رياض الأطفال التابعة للجمعية .
شروط التسجيل
1 - أن تكون من سكان معسكر جباليا.
2 - حاصلة على شهادة البكالوريوس في تخصص (تعليم أساسي أو تربية دراسات إسلامية أو تربية لغة انجليزية) بحيث أن لا يقل المعدل عن 80%
3 - أن تمتلك خبرة لاتقل عن ثلاثة سنوات في مجال العمل في رياض الأطفال.
4 - القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.
5 - القدرة على التعامل مع الأطفال وإدماج التعليم من خلال اللعب.
6 - ذات شخصية فاعلة ولديها القدرة على الابتكار والتطوير.
7 - لديها خبرة في عمل الوسائل التعليمية والاشغال اليدوية.
8 - حاصلة على شهادة في تدريس القاعدة النورانية - دورة أحكام تأهيلية
طريقة التسجيل
- على من ترغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- يغلق باب التسجيل يوم الاثنين الموافق 20-6-2022 م