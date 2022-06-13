مطلوب معلمة للعمل في روضة للأطفال

إعلان توظيف صادر عن الجمعية الاسلامية - مخيم جباليا تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف معلمة للعمل في رياض الأطفال التابعة للجمعية .

شروط التسجيل

1 - أن تكون من سكان معسكر جباليا.

2 - حاصلة على شهادة البكالوريوس في تخصص (تعليم أساسي أو تربية دراسات إسلامية أو تربية لغة انجليزية) بحيث أن لا يقل المعدل عن 80%

3 - أن تمتلك خبرة لاتقل عن ثلاثة سنوات في مجال العمل في رياض الأطفال.

4 - القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.

5 - القدرة على التعامل مع الأطفال وإدماج التعليم من خلال اللعب.

6 - ذات شخصية فاعلة ولديها القدرة على الابتكار والتطوير.

7 - لديها خبرة في عمل الوسائل التعليمية والاشغال اليدوية.

8 - حاصلة على شهادة في تدريس القاعدة النورانية - دورة أحكام تأهيلية

طريقة التسجيل

- على من ترغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- يغلق باب التسجيل يوم الاثنين الموافق 20-6-2022 م