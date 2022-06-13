مطلوب عامل نظافة للعمل في شركة سياحية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة يافا للتجارة والسياحة تعلن فيه عن حاجتها الى موظف /ة بمسمى وظيفي ( عامل نظافة/مراسل ) للعمل ضمن طاقم شركة يافا وذلك حسب الشروط المبينة ادناه:

المسؤوليات الرئيسية للوظيفة:

وفقا للمعايير الصحية، تنفيذ مهام التدبير المنزلي، والتنظيف وترتيب الأنشطة من أجل ضمان أن المناطق العامة والخاصة بالموظفين الخاصة في حالة جيدة. سيكون عامل النظافة مسؤولاً عن المهام التالية (غير محددة) :

• اتباع جدول التنظيف اليومي وفقًا للمهام المحددة.

• المحافظة على ابقاء مداخل الشركة مقفلة بصورة جيدة (الابواب والشبابيك).

• المسؤولية عن إعادة تعبئة جميع المواد الاستهلاكية في المرافق.

• المسؤولية عن إدارة مخزون التنظيف.

• تحديد وإدارة مهام التنظيف التي لم يتم ذكرها على وجه التحديد.

• الانضباط بموعد الدوام والمهام.

• ابلاغ المشرف المباشر عن جميع المعلومات المهمة (المفقودات، السرقة، الأضرار، التدهور، الحادث، إلخ).

• القيام بالأعمال المكتبية التي تطلب منه.

• القدرة على العمل ضمن فريق.

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليهم الشروط وللراغبين في التقدم لهذه الوظيفة ارسال السيرة الذاتية CV من خلال البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهي التسجيل يوم السبت الموافق2022 / 06 /18

- نوع الوظيفة: مراسل/ة وعامل نظافة.

- سنوات الخبرة: سنة أقل حد.

- الدرجة العلمية: الثانوية العامة أقل حد.

- مقر العمل: غزة – المينا بجوار فندق الأمل سابقاً

- بداية العمل: فور التعاقد.