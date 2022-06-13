تشكيل مجلس طلبة جامعة بيرزيت وفق التمثيل النسبي

أُعلن اليوم الإثنين في مدينة رام الله عن تشكيل مجلس طلبة جامعة بيرزيت للعام (2022 – 2023) وفق مبدأ التمثيل النسبي.

وبعد اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مؤتمر مجلس الطلبة الذي عُقد اليوم أُعلن عن أسماء الطلبة الذين يمثلون المجلس.

ووفق التمثيل النسبي فقد حصلت كتلة الوفاء الإسلامية على 6 مقاعد في مجلس الطلبة، و4 لكتلة الشهيد ياسر عرفات، ومقعد واحد للقطب الطلابي.

وبعد التوافق بين الكتل الطلابية جرى اختيار الطالب في كلية الهندسة يحيى قاروط من كتلة الوفاء رئيسًا لمجلس الطلبة، وعضوية 10 طلاب بينهم 4 طالبات كُلّفن بمهام لجان المجلس.

وجرى اختيار الطالبة في كلية التمريض بيسان الفاخوري من كتلة الوفاء الإسلامية رئيسة لمؤتمر مجلس الطلبة.

ودعا فضل الخالدي مساعد عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت المجلس الجديد للعمل على إنجاح الجامعة والحفاظ على دستورها، مُعبّرًا عن أمله بأن يوفق الطلاب بعملهم التكاملي والوحدوي لخدمة طلبة بيرزيت.

وقال الخالدي، إنّ المجلس الجديد عليه مسؤولية جماعية عن 11500 طالب في الجامعة.

وعبّرت إدارة الجامعة عن ثقتها بالمجلس الجديد داعيةً لتقديم الأنشطة والخدمات النوعية للطلاب.

وحقّقت الكتلة الإسلامية فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت الشهر الماضي، في جامعة بيرزيت برام الله.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية ممثلة حركة حماس 5068 صوتًا، مقابل 3379 صوتًا لصالح شبيبة فتح.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت قيادات وكوادر الكتلة الإسلامية، عشية انطلاق انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت والتي فازت فيها الكتلة الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين