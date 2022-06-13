الأمم المتحدة تطالب دولة الاحتلال بالتحقيق في جرائم قواتها

دعت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الإثنين، دولة الاحتلال الإسرائيلي للتحقيق في ممارسات قواتها وجميع قضايا القتل المتورطة فيها.

جاء ذلك خلال خطابها الافتتاحي للجلسة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أعلنت أيضا عن عدم نيتها الترشح لولاية جديدة مدتها 4 سنوات لرئاسة المفوضية بعد انقضاء ولايتها الحالية في 31 أغسطس/آب المقبل.

وحثت باشيليت في تصريحاتها (إسرائيل) على "فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة" التي استشهدت في مايو/أيار الماضي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأدية عملها الصحفي، في مدينة جنين.

المصدر / الأناضول