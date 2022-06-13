مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عند مدخل قرية عجة جنوب جنين بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على شارع جنين–نابلس قرب دوار بلدة عجة.

و كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري وتسيير آلياتها في محيط قرى وبلدات جبع، وعجة، وسيلة الظهر.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير محمد أحمد معالي في عجة، وعبثت بمحتوياته واستجوبت ساكنيه.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين