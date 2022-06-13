فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نابلس.. وقفة في جامعة النجاح احتجاجاً على فصل عشرة طلاب

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

طالع آخر تحديث.. الدولار يقفز ويسجل ارتفاعًا أمام الشيقل

"حماس" تشيد برفض الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين نقل تفويض "أونروا"

وقفة جماهيرية بغزة دعما للأسرى الإداريين والمضربين

ارتفاع أسعار المواد الإنشائية وانخفاض الدولار يقوضان عمل شركات مقاولات بغزة

على ضوء أحداث قرية "أم النصر".. "التشريعي" يتخذ هذه الخطوة

توقعات بإنتاج 11500 طن من الذرة الموسم الحالي في غزة

الإعلان عن نتائج قرعة الحج للسعوديين الأربعاء المقبل

نائب يدعو للرباط والحشد في "الأقصى" يوم الجمعة المقبل

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

"حماس" تشيد برفض الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين نقل تفويض "أونروا"

13 يونيو 2022 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
...

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، بقرار الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، رفض نقل تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لمنظمات أخرى.

وقال الناطق باسم الحركة، جهاد طه، خلال تصريح صحفي: إن "هذا القرار يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، للمحافظة على دور وكالة الأونروا، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، في المجالات كافة، باعتبارها الشاهد الحي على قضيتهم".

ودعا طه، الأونروا إلى "التراجع عن القرارات التي من شأنها أن تنقص من دورها الأساسي والقيام بواجباتها المنوطة بها منذ نشأتها".

وتابع "ونحن على أبواب انعقاد اللجنة الاستشارية الخاصة بالأونروا، التي يترأسها لبنان، والتي ستعقد اجتماعها غدا الثلاثاء، ندعوها إلى تقديم ضمانات لاستمرارية عملها والتأكيد على دورها الريادي في غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدها الخمسة، وتعزيز صمودهم وحفظ كرامتهم من أجل حياة كريمة".

وأكد طه في حديث لوكالة "قدس برس"، أنه "يجب على مخرجات الاجتماع، أن تعالج القضايا العالقة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وهي الخدماتية والحياتية داخل التجمعات والمخيمات الفلسطينية في الأقطار الخمسة".

 وحذر "من أي مشاريع على المستوى الدولي أو الإقليمي تمس قضية اللاجئين وحق العودة".

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى "ضرورة التصدي بحزم للمشاريع كافّة، التي تستهدف قضيتهم وذلك بوحدة الموقف والتمسك بوكالة الأونروا وخدماتها حتى التحرير والعودة".

وأعلن ممثلو الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، مساء أمس الأحد، رفض دولهم، "أي إجراءات أو محاولات تستهدف تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، الممنوح لها بموجب القرار 302 (1949)، من خلال قيام بعض المنظمات الدولية بمهام أونروا نيابة عنها، أو التحول في وظيفتها".

وأكدوا عقب اجتماع عقد في بيروت، برئاسة لبنان، ومشاركة وفود من الأردن، وسوريا، وفلسطين، ومصر وجامعة الدول العربية، ضرورة التزام الوكالة بالتنسيق المسبق مع ممثلي الدول المضيفة في أي خطوات ذات صلة بقضية اللاجئين، سواء على مستوى خدمات أونروا وتطويرها، أو على مستوى حقوق اللاجئين.

وتقدم "أونروا" التي أسست في العام 1949، خدماتها لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها في كل من سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشتمل خدماتها على التعليم، والرعاية الصحية والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات، والحماية، والإقراض الصغير.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#حماس #تفويض "أونروا" #الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة