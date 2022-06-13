توقعات بإنتاج 11500 طن من الذرة الموسم الحالي في غزة

غزة/ رامي رمانة:

على امتداد (20) دونماً زراعية، يتنقل المزارع مُسعد حبيب (54 عاماً) بين أشجار الذرة الصفراء الواقعة في الشجاعية شرق مدينة غزة لقطف الثمار الناضحة وطرحها في السوق المحلي.

شعور البهجة يهيمن عليه وعائلته وهم يحصدون جهد ثلاثة أشهر مضت، حيث بدأ عملية وضع البذور المستوردة في التربة مطلع مارس الماضي.

وتجد الذرة رواجها لدى مصطافي الشواطئ ومرتادي الاستراحات العامة، كما يجد طلبة المدارس فيها مصدر تكسب محدود في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها عامة الناس في قطاع غزة المحاصر منذ 15 عاماً.

يقول حبيب لصحيفة "فلسطين" إنه يبيع (20) كوزاً من الذرة بــ(15) شيقلاً وهو سعر يحقق له ربحًا جيدًا، بالمقارنة مع العامين السابقين، حيث كان يبيع ذات الكمية عند سعر (4) شواقل بسبب إغلاق البحر والأماكن العامة في إطار إجراءات حكومية اتخذت للحد من تفشي جائحة كورونا.

وتبلغ تكلفة زراعة الدونم الواحد من الذرة (2500) شيقل وفق حبيب.

في حين تحدث المزارع بهجت قشطة عن مشكلة تواجهه مع آفة دودة الحشد الخريفية التي تنخر محصول الذرة، وقال "إن لم يتم السيطرة عليها فإنها تسبب تلفاً كبيراً في المحصول، مشيراً إلى أن السيطرة عليها أفضل من عام لآخر، بفعل جهود وزارة الزراعة".

وأوضح قشطة الذي يزرع (12) دونماً زراعيًا، في رفح جنوب قطاع غزة، أن العام الحالي إنتاجه أفضل من العام السابق.

ولفت قشطة لصحيفة "فلسطين" إلى أن محصول الذرة، يتم ريه بمياه البلدية، حيث إن جذور الذرة قادرة على تحمل ملوحة التربة، وتصلح زراعة الذرة في أماكن مختلفة من قطاع غزة.

وعبر عن أمله أن يحقق هامش ربح جيد هذا الموسم، لكي يتوسع في زراعة الذرة الموسم القادم.

من جهته أوضح المتحدث الفني باسم وزارة الزراعة في غزة، م. محمد أبو عودة، أن المساحة المزروعة من الذرة في محافظات قطاع غزة تقدر بـ (3) آلاف دونم.

وتوقع أبو عودة في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن يحقق الموسم الحالي إنتاج (11500) طن.

وبين أبو عودة أن معدل استهلاك الفرد الغزي من الذرة يصل إلى (3.5) كيلو جرام في الموسم، وأن الأصناف المزروعة هي البلدية والرويال الأجنبية.

وأوضح أن الإنتاج يذهب للاستهلاك المباشر، ويدخل في وحدات تصنيع كالتجميد والتعليب.

وحسب أبو عودة يستمر قطف محصول الذرة على مدار أشهر الصيف.

ولفت إلى محاولات تقوم بها وزارة الزراعة، والمؤسسات ذات العلاقة لإدخال أصناف جديدة من الذرة لاستخدامها أعلافًا في تغذية الثروة الحيوانية بغزة.

وتستخدم حبوب الذرة الصفراء في تحضير الكثير من الوصفات والأكلات، فيمكن تقديمها إما مشوية، ويمكن إضافتها إلى الشوربات، كما تضاف إلى أنواع مختلفة من السلطات، وأطباق المقبلات.

ولهذه الحبوب الصغيرة الكثير من الفوائد الصحية التي تعود على جسم الإنسان، وذلك لأنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة والضرورية لوقاية أعضاء الجسم من الأمراض والتلف، فحبوب الذرة من المصادر الغنية بالفيتامينات؛ مثل: الثيامين، والنياسين، إضافة إلى حمض البانثويك.

كما يدخل في تركيبها العديد من المعادن اللازمة لنمو الجسم؛ كالفسفور، والمغنيسيوم، والزنك، والنحاس.