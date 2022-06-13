فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"غادة أبو سمرة" تضع شغفها في قوالب شمعية معطرة

الاقتصاد بغزة: انخفاض في أسعار المجمدات يوليو المقبل

عمرو: حملات "الفجر العظيم" بالأقصى تحتاج للدعم والتحشيد

"الأوقاف بغزة" تتحدث عن أسباب ارتفاع تكلفة الحج لهذا العام

تدهور خطير في صحة الأسير "أبو حميد"

إيران: غروسي سمح بأن تصبح وكالة الطاقة الذرية أداة بيد (إسرائيل)

"النفط" يهبط بأكثر من دولارين مع اتساع مخاوف الطلب

البطنيجي: الشرطة أنهت استعدادها لتأمين امتحانات الثانوية العامة

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" من جهة باب المغاربة

خلال مايو.. 22 اقتحامًا للأقصى و50 منعًا لرفع الأذان في "الإبراهيمي"

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

الاقتصاد بغزة: انخفاض في أسعار المجمدات يوليو المقبل

13 يونيو 2022 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
...
لحوم بيضاء مجمدة

أفاد الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، عبد الفتاح أبو موسى، بأنه يوجد شُح في اللحوم البيضاء المجمدة، وزاد سعرها بسبب العرض والطلب، منوهًا إلى أنه ليس للضريبة علاقة بذلك.

وقال في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، اليوم الإثنين: "مع بداية شهر يوليو سيكون هناك انخفاض في أسعار المجمدات"، مضيفًا: "لا يوجد ضرائب على اللحوم البيضاء منذ قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة إيقافها للتخفيف عن المستهلك".

وأشار إلى أن أي ارتفاع للأسعار تواجهه الوزارة بصراحة، ويتم تحويله للنيابة العامة، محذرًا التجار من الزيادة على الأسعار التي حددتها الوزارة.

وبين أنه يتم استقبال أي شكاوى من المواطنين عبر الرقم المجاني ١٨٠٠١١٢٢٣٣ أو تطبيق بلاغ إقتصادي التابع للوزارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#وزارة الاقتصاد #أسعار اللحوم #أسعار المجمدات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة