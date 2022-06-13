الاقتصاد بغزة: انخفاض في أسعار المجمدات يوليو المقبل

أفاد الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، عبد الفتاح أبو موسى، بأنه يوجد شُح في اللحوم البيضاء المجمدة، وزاد سعرها بسبب العرض والطلب، منوهًا إلى أنه ليس للضريبة علاقة بذلك.

وقال في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، اليوم الإثنين: "مع بداية شهر يوليو سيكون هناك انخفاض في أسعار المجمدات"، مضيفًا: "لا يوجد ضرائب على اللحوم البيضاء منذ قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة إيقافها للتخفيف عن المستهلك".

وأشار إلى أن أي ارتفاع للأسعار تواجهه الوزارة بصراحة، ويتم تحويله للنيابة العامة، محذرًا التجار من الزيادة على الأسعار التي حددتها الوزارة.

وبين أنه يتم استقبال أي شكاوى من المواطنين عبر الرقم المجاني ١٨٠٠١١٢٢٣٣ أو تطبيق بلاغ إقتصادي التابع للوزارة.

المصدر / فلسطين أون لاين