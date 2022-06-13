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غزة.. 38,285 طالبًا وطالبة يتقدمون لامتحانات التوجيهي غدًا

13 يونيو 2022 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، أن 38,285 طالباً وطالبة سيتقدمون لامتحانات الثانوية العامة في محافظات قطاع غزة بدءا من غدٍ الثلاثاء.

وقال مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالوزارة أحمد النجار في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية، اليوم الإثنين، إن الوزارة أنهت جميع استعداداتها لبدء الامتحانات غدًا.

وأوضح النجار، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة لتأمين لجان وقاعات الامتحانات، وتأمين دفاتر الإجابة، وتوفير نقاط طبية داخل القاعات، بالإضافة لتوفير عدد من المرشدين التربويين لتقديم الاستشارات النفسية للطلبة.

وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، والنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، ولوكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت في مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات غدا الساعة التاسعة صباحا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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