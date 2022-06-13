مطلوب موظف خدمات جمهور في جمعية العودة الصحية

جمعية العودة الصحية والمجتمعية هي جمعية اهلية غير ربحية مستقلة تأسست في العام 1985 و تساهم في تحقيق التمكين الصحي للمجتمع وتعزيز مفهوم الصحة الشامل من خلال برامج الرعاية الصحية الأولية، وبرنامج الرعاية الصحية الثانوية والثالثية، وحماية المراة والطفل.

تلتزم الجمعية بمبادئ حقوق الانسان والتي تشمل العدالة والمساواة وعدم التمييز، والتمكين والمشاركة، والمساءلة والتركيز على الفئات المهمشة .

إعلان توظيف صادر عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى ( موظف خدمات جمهور ) وذلك وفقا لما يلي:

- اسم الوظيفة : موظف خدمات جمهور

- مسؤول من : مدير المركز الصحي .

- الراتب الأساسي : 1512 شيكل

- ساعات العمل : 45 ساعة عمل أسبوعياً .

- المؤهل العلمي : دبلوم إدارة أو سكرتاريا أو ما يعادلها .

- الخبرة : خبرة لمدة عام على الأقل في مجال الالإدارة أو السكرتاريا في المنظمات غير الحكومية.

الواجبات والمسؤوليات

• استقبال المرضى والزوار والترحيب بهم بما يليق بالمظهر العام للمركز.

• الرد على استفسارات المرضى والمراجعين بلطف ومتابعة عدم انتظارهم أو تأخيرهم.

• فتح الملف الطبي المحوسب وتحصيل الرسوم المقررة

• ترتيب مواعيد دخول المرضى للعيادات وإجراء الحجوزات الهاتفية.

• استكمال ملفات مرضى الجراحة/ كتاب الإحالة ، نموذج الدخول، غيرها.

• تنظيم سندات القبض الخاصة بالإيرادات واستلام مبالغها وتسليم سندات القبض للمستفيدين.

• تسليم النقدية المُحصّلة في نهاية كل فترة عمل حسب إجراءات العمل المالي المعمول به.

• التنسيق مع الجهات التي يرغب المريض في الاستفادة من خدماتها داخل المركز، ومساعدتهم في الوصول لأقرب موظف يمكنه خدمتهم.

• حفظ واستخراج الملفات الطبية وفهرسة وتصنيف الأمراض والعمليات وتحليل وترتيب النماذج والملفات وإدخال وإخراج التقارير الطبية

• متابعة استكمال الإجراءات على الملفات الطبية مع الأطباء المعنيين.

• إستقبال المكالمات الهاتفية الواردة وتحويلها للموظفين المطلوبين.

• رفع التقارير عن سير العمل الى مدير المركز الصحي.

• تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المختلفة الصادرة من الادارة العليا للجمعية.

• تمثيل الجمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.

• التعامل بشكلٍ لائق ومهني مع المستفيدين والزوار على قاعدة أن المستفيدين أصحاب الحق.

• التعامل بشكلٍ مهني مع الطواقم والكوادر البشرية العاملة في المركز.

• القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل إدارة الجمعية.

مهارات مطلوبة

• إجادة استخدام البرامج المحوسبة وإجادة مهارات الطباعة.

• معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.

• مهارات الاتصال الفعال والعمل تحت الضغط والعمل ضمن فريق.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/k5h6Vmj9HqNhcRUH9

- ينتهى التسجيل بتاريخ 16/6/2022