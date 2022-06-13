وظيفة فني تحاليل طبية في جمعية العودة الصحية والمجتمعية

إعلان توظيف صادر عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة فني تحاليل طبية وذلك وفقاً لما يلي :
الواجبات والمسؤوليات
• المساهمة في إعداد خطة العمل السنوية للقسم
• المشاركة في وضع السياسات والإجراءات الخاصة بقسم المختبر
• المحافظة على الأجهزة المخبرية والمستهلكات الطبية.
• تطبـيق بـرامج الجـودة النوعـية ومكافحـة العدوى ومبادئ وقواعد السلامة العامة.
• استلام العينات المختلفة من الدم وسوائل الجسم الأخرى ووضع العلامات المميزة وتحصيل الرسوم المقررة
• التعرف على مكونات الدم والاختبارات المعمولة عليه وتحاليل الكشف عن الأمراض المختلفة.
• الكشف عن فصائل الدم، مع معرفة طرق التعامل مع المتبرع بالدم وإجراء اختبارات نقل وحفظ وحدات الدم
• جمع وتثبيت ومعالجة عينات الأنسجة لفحص أمراض الخلايا والأنسجة.
• معرفة طرق الكشف عن الطفيليات في عينات الدم والبراز.
• تحضير أطباق الزراعة مع معرفة بالأحياء الدقيقة بعد معاينتها مجهرياً أو بالأصباغ أو باختبارات الحساسية.
• تصميم وتنفيذ الاختبارات المعملية وفقا للإجراءات وتدوين الملاحظات التفسيرية للنتائج.
• إجراء تجارب في ظل ظروف محددة للتحقق أنواع مختلفة من الفرضيات باستخدام الأساليب العلمية.
• إجراء تحاليل الحمض النووي (DNA) واستخدام جهاز PCR الخاص بمضاعفتها.
• تنظيم وتخزين جميع المواد الكيميائية والسوائل والغازات المضغوطة وفقا لتعليمات السلامة.
• تسجيل جميع البيانات والنتائج بطريقة منظمة وبدقة عالية.
• الحفاظ على المعدات المستخدمة والمساعدة في طلب مستلزمات المختبرات.
• التأكد على اتباع جميع الارشادات الخاصة بالسلامة في المختبر.
• التأكد من الحفاظ على البيئة النظيفة والمنظمة.
• معرفة طرق التعقيم بالمختبر ومعرفة طرق العدوى بالمستشفيات وكيفية التحكم بها.
• التحلي بشخصية متوازنة ولطف في التعامل مع المرضى وأعضاء الفريق الطبي بالمستشفى.
• تطبيق مختلف طرق الجودة النوعية داخل المختبر.
• ممارسة تطبيقات الحاسب الآلي الخاصة بالمختبر.
• حفظ السجلات والتقارير الخاصة بالمختبر.
• الإشراف على المتدربين وتقديم المساعدة الفنية لهم أثناء العمل
• الاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المختلفة الصادرة من الادارة العليا للجمعية.
• القيام بالتدريب في مواضيع ذات علاقة عند الطلب.
• تمثيل الجمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.
• المشاركة في التدريبات الخاصة بتطوير قدرات الأفراد العاملين في البرنامج والجمعية.
• القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل رئيس القسم.
مهارات مطلوبة
• إجادة استخدام البرامج المحوسبة
• إجادة في اللغة الإنجليزية محادثةً وكتابة و قراءة.
• مهارات الاتصال الفعال والكتابة والتحليل والتفكير الابداعي
• العمل تحت الضغط
• العمل ضمن فريق
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/xoLUUpodxb4QNdBk9
- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 16/6/2022