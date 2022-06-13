وظيفة فني تحاليل طبية في جمعية العودة الصحية والمجتمعية

إعلان توظيف صادر عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة فني تحاليل طبية وذلك وفقاً لما يلي :

الواجبات والمسؤوليات

• المساهمة في إعداد خطة العمل السنوية للقسم

• المشاركة في وضع السياسات والإجراءات الخاصة بقسم المختبر

• المحافظة على الأجهزة المخبرية والمستهلكات الطبية.

• تطبـيق بـرامج الجـودة النوعـية ومكافحـة العدوى ومبادئ وقواعد السلامة العامة.

• استلام العينات المختلفة من الدم وسوائل الجسم الأخرى ووضع العلامات المميزة وتحصيل الرسوم المقررة

• التعرف على مكونات الدم والاختبارات المعمولة عليه وتحاليل الكشف عن الأمراض المختلفة.

• الكشف عن فصائل الدم، مع معرفة طرق التعامل مع المتبرع بالدم وإجراء اختبارات نقل وحفظ وحدات الدم

• جمع وتثبيت ومعالجة عينات الأنسجة لفحص أمراض الخلايا والأنسجة.

• معرفة طرق الكشف عن الطفيليات في عينات الدم والبراز.

• تحضير أطباق الزراعة مع معرفة بالأحياء الدقيقة بعد معاينتها مجهرياً أو بالأصباغ أو باختبارات الحساسية.

• تصميم وتنفيذ الاختبارات المعملية وفقا للإجراءات وتدوين الملاحظات التفسيرية للنتائج.

• إجراء تجارب في ظل ظروف محددة للتحقق أنواع مختلفة من الفرضيات باستخدام الأساليب العلمية.

• إجراء تحاليل الحمض النووي (DNA) واستخدام جهاز PCR الخاص بمضاعفتها.

• تنظيم وتخزين جميع المواد الكيميائية والسوائل والغازات المضغوطة وفقا لتعليمات السلامة.

• تسجيل جميع البيانات والنتائج بطريقة منظمة وبدقة عالية.

• الحفاظ على المعدات المستخدمة والمساعدة في طلب مستلزمات المختبرات.

• التأكد على اتباع جميع الارشادات الخاصة بالسلامة في المختبر.

• التأكد من الحفاظ على البيئة النظيفة والمنظمة.

• معرفة طرق التعقيم بالمختبر ومعرفة طرق العدوى بالمستشفيات وكيفية التحكم بها.

• التحلي بشخصية متوازنة ولطف في التعامل مع المرضى وأعضاء الفريق الطبي بالمستشفى.

• تطبيق مختلف طرق الجودة النوعية داخل المختبر.

• ممارسة تطبيقات الحاسب الآلي الخاصة بالمختبر.

• حفظ السجلات والتقارير الخاصة بالمختبر.

• الإشراف على المتدربين وتقديم المساعدة الفنية لهم أثناء العمل

• الاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المختلفة الصادرة من الادارة العليا للجمعية.

• القيام بالتدريب في مواضيع ذات علاقة عند الطلب.

• تمثيل الجمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.

• المشاركة في التدريبات الخاصة بتطوير قدرات الأفراد العاملين في البرنامج والجمعية.

• القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل رئيس القسم.

مهارات مطلوبة

• إجادة استخدام البرامج المحوسبة

• إجادة في اللغة الإنجليزية محادثةً وكتابة و قراءة.

• مهارات الاتصال الفعال والكتابة والتحليل والتفكير الابداعي

• العمل تحت الضغط

• العمل ضمن فريق

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/xoLUUpodxb4QNdBk9

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 16/6/2022