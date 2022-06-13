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مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة للاتصالات

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة للاتصالات

13 يونيو 2022 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن معارض صافي للإتصالات الفلسطينية تعلن فيه عن حاجتها لمندوب مبيعات للعمل في مجال التسويق لعروض وخدمات الاتصالات الفلسطينية بالتل.

شروط التسجيل 

1_حسن المظهر . 

2_ قدرة على الاقناع . 

3_لديه خبرة في العمل . 

4_تحمل ضغط العمل .

5_متفرغ تماما . 

6_ان لا يزيد عمره عن 30 عاما . 

7 _ أن يكون سكان مدينة غزة 

ملاحظات : 

1_ الوظيفة لكلا الجنسين 

2_ سيتم اختيار بعض من الاشخاص في وظائف اخرى .

3_ التسجيل والتواصل من خلال الرابط الموجود في الاسفل .

https://forms.gle/VkmXsNTUr7cqVGED9

- العنوان:غزة _ ابوخضرة _ مقابل مستشفى الوفا

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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