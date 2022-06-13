مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة للاتصالات

إعلان توظيف صادر عن معارض صافي للإتصالات الفلسطينية تعلن فيه عن حاجتها لمندوب مبيعات للعمل في مجال التسويق لعروض وخدمات الاتصالات الفلسطينية بالتل.

شروط التسجيل

1_حسن المظهر .

2_ قدرة على الاقناع .

3_لديه خبرة في العمل .

4_تحمل ضغط العمل .

5_متفرغ تماما .

6_ان لا يزيد عمره عن 30 عاما .

7 _ أن يكون سكان مدينة غزة

ملاحظات :

1_ الوظيفة لكلا الجنسين

2_ سيتم اختيار بعض من الاشخاص في وظائف اخرى .

3_ التسجيل والتواصل من خلال الرابط الموجود في الاسفل .

https://forms.gle/VkmXsNTUr7cqVGED9

- العنوان:غزة _ ابوخضرة _ مقابل مستشفى الوفا