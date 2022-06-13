مطلوب معلمات للعمل في مدرسة خاصة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن إدارة مدرسة الشيخ عبد اللطيف الخزندار تعلن فيه عن حاجتها لمعلمات .

التخصصات المطلوبة

1- تخصص حاسوب أو تكنولوجيا التعليم .

2- تخصص لغة عربية وتربية إسلامية

3- تخصص لغة إنجليزية

4- تخصص تعليم أساسي

5- تخصص رياضيات

6- تخصص علوم

شروط التسجيل

- أن تكون من سكان مدينة غزة .

- شهادة جامعية معترف بها .

- خبرة لا تقل عن سنتين

- الخبرة لا تشمل المراكز التعليمية أو رياض الاطفال

- مهارات العمل ضمن فريق واحد.

-القدرة على تحمل ضغط العمل.

- لديها مهارات قيادية إدارية مميزة.

- القدرة على عمل واستخدام وسائل تعليمة مختلفة

- معرفة باستخدام برامج Microsoft Office و برامج التعليم عن بُعد.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال الحضور شخصيا وتسليم السيرة الذاتية للمتقدمة في مقر المدرسة ، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 13/6/2022 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16/6/2022 ، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 صباحا

للمزيد من الاستفسار الاتصال رقم 0595255702 خلال ساعات العمل الرسمية.

- العنوان : غزة الرمال الشمالي تقاطع شارع الشفاء مع العيون بالقرب من حلويات المزنر