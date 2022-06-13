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مطلوب معلمات للعمل في مدرسة خاصة بمدينة غزة

13 يونيو 2022 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  إدارة مدرسة الشيخ عبد اللطيف الخزندار تعلن فيه عن حاجتها لمعلمات .

 التخصصات المطلوبة 

1- تخصص  حاسوب  أو تكنولوجيا التعليم .

2- تخصص لغة عربية وتربية إسلامية 

3- تخصص لغة إنجليزية 

4- تخصص تعليم أساسي

5-  تخصص رياضيات 

6- تخصص علوم

شروط التسجيل 

- أن تكون من سكان مدينة غزة .

- شهادة جامعية معترف بها .

- خبرة لا تقل عن سنتين

- الخبرة لا تشمل المراكز التعليمية أو رياض الاطفال 

- مهارات العمل ضمن فريق واحد. 

-القدرة على تحمل ضغط العمل.

- لديها مهارات قيادية إدارية مميزة.

- القدرة على عمل واستخدام وسائل تعليمة  مختلفة 

- معرفة باستخدام برامج Microsoft Office و برامج التعليم عن بُعد. 

طريقة التسجيل 

 - للتسجيل للوظيفة من خلال الحضور شخصيا وتسليم السيرة الذاتية للمتقدمة في مقر المدرسة ، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 13/6/2022 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16/6/2022 ، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 صباحا

للمزيد من الاستفسار الاتصال رقم 0595255702 خلال ساعات العمل الرسمية.

- العنوان :  غزة الرمال الشمالي تقاطع شارع الشفاء مع العيون بالقرب من حلويات المزنر 

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