مطلوب معلمات للعمل في مدرسة خاصة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن إدارة مدرسة الشيخ عبد اللطيف الخزندار تعلن فيه عن حاجتها لمعلمات .
التخصصات المطلوبة
1- تخصص حاسوب أو تكنولوجيا التعليم .
2- تخصص لغة عربية وتربية إسلامية
3- تخصص لغة إنجليزية
4- تخصص تعليم أساسي
5- تخصص رياضيات
6- تخصص علوم
شروط التسجيل
- أن تكون من سكان مدينة غزة .
- شهادة جامعية معترف بها .
- خبرة لا تقل عن سنتين
- الخبرة لا تشمل المراكز التعليمية أو رياض الاطفال
- مهارات العمل ضمن فريق واحد.
-القدرة على تحمل ضغط العمل.
- لديها مهارات قيادية إدارية مميزة.
- القدرة على عمل واستخدام وسائل تعليمة مختلفة
- معرفة باستخدام برامج Microsoft Office و برامج التعليم عن بُعد.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال الحضور شخصيا وتسليم السيرة الذاتية للمتقدمة في مقر المدرسة ، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 13/6/2022 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16/6/2022 ، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 صباحا
للمزيد من الاستفسار الاتصال رقم 0595255702 خلال ساعات العمل الرسمية.
- العنوان : غزة الرمال الشمالي تقاطع شارع الشفاء مع العيون بالقرب من حلويات المزنر