الاحتلال يعتقل 13 مواطناً خلال مواجهات بالضفة

شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، تخللها إطلاق نار في نابلس وإلقاء زجاجات حارقة في رام الله.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 13 مواطناً بينهم أسرى محررون.

ففي نابلس أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق المدينة، وأفادت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار مرتين على القوة العسكرية التي اقتحمت مخيم عسكر، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عز وجهاد الأقرع عقب مداهمة منزلهما في مخيم عسكر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية أوصرين وبلدة بيتا جنوب نابلس، حيث اعتقلت الشاب محمد جبر حمايل عقب اقتحام منزل عائلته في بيتا، كما سبق أن ألقى شبان الحجارة صوب حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة رام الله وسط مواجهات عنيفة مع الشبان الذين تصدوا لآليات الاحتلال بالزجاجات الحارقة ووابل من الحجارة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد الخاروف ومصطفى السلطي بعد مداهمة منزليهما في البيرة، بالإضافة لاعتقال عاهد سميرات من بلدة سلواد شرق رام الله.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل ومخيم طولكرم وشنت حملة مداهمات لمنازل المواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين حازم ذياب وعنان أبو عفيفة من مخيم العروب، ونزار شحادة أبو عيشة من الخليل.

وكان مستوطنون قد اعتدوا على الأهالي في حارة جابر بالخليل، بينما اقتحم جيش الاحتلال منازل المواطنين وأطلق قنابل الصوت تجاه سكانها.

وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية واعتقلت الأسيرين المحررين تيسير زكارنة ووسام أبو الرب عقب اقتحام منزليهما.

وفي بيت لحم جددت قوات الاحتلال اعتقال المواطن موسى محمود خليفة من بلدة العبيدية، بعد دهم منزله وتفتيشه بحثاً عن نجله قتيبة لاعتقاله.

وطالت الاعتقالات المواطنين ليث محمد عبيات وأحمد كمال شلالفة من قرية فصايل قرب أريحا.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين