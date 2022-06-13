اليوم.. الزوايدة يطمح لحسم التأهل أمام البريج والمجمع بضيافة خدمات خان يونس

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

يطمح شباب الزوايدة إلى حسم التأهل إلى الدوري الممتاز، عندما يلتقي جاره خدمات البريج اليوم ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى، فيما يبحث خدمات خان يونس والمجمع الإسلامي عن فوز معنوي.

ويتطلع الزوايدة لمصالحة جماهيره بعدما أخفق في استغلال الفرصة في الأسبوع الماضي وحسم التأهل في مباراته أمام خدمات خان يونس التي انتهت بالتعادل السلبي، الأمر الذي يجعل الفريق يتطلع للتعويض في مباراته أمام خدمات البريج والتي تجمعهما على ملعب الدرة.

سيبذل الزوايدة قصارى جهده لتفادي تأجيل الحسم حتى الجولة الأخيرة، خاصة وأن الفريق يحتاج للفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل للدوري الممتاز بعد غيابه عنه لسنوات طويلة.

ويدخل الزوايدة هذا اللقاء وفي جعبته من (40) نقطة في المركز الأول، ويريد الحفاظ على صدارته للترتيب من خلال تحقيق الفوز في مباراتيه أمام خدمات البريج والمجمع الإسلامي.

أما البريج وعلى الرغم من ابتعاده عن بشكل نسبي عن مراكز الخطر، إلا أنه يحتاج لنقطة إضافية من أجل التأمين بشكل نهائي، في ظل تواجد الفريق في المركز الثامن برصيد (23) نقطة.

وفي مباراة ثانية يستقبل خدمات خان يونس ضيفه المجمع الإسلامي على ملعب خان يونس، ويبحث فيها كل فريق عن فوز معنوي بعد خروجهما من حسابات الصعود أو الهبوط.

ويملك خدمات خانيونس في رصيده (23) نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن خدمات البريج، ويريد أن يحقق فوز غائب عن الفريق في أخر ستة مباريات لعبها في الفترة الماضية.

المجمع الإسلامي برغم فقدانه لحظوظه في المنافسة على الصعود، لكنه يسعى لتحقيق الفوز من أجل التقدم في الترتيب للمركز الثالث، خاصة مع تواجده في المركز الرابع برصيد (33) نقطة، وفي حال فوزه فإنه سيتفوق على أهلي النصيرات صاحب المركز الثالث حالياً بشكل مؤقت لحين انتهاء بقية مباريات الجولة.

التعادل يحسم مباراة نماء والتفاح

وكان الجولة افتتحت أول أمس بتعادل نماء وضيفه التفاح بثلاثة أهداف لمثلها، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت حانون البلدي شمال قطاع غزة.

وافتتح أحمد الغزالي التسجيل لنماء، عند الدقيقة "13" من زمن اللقاء، وتعادل أحمد أبو بلال للتفاح عند الدقيقة "30"، لكن عبد الرحمن المنايعة رفض خروج فريقه خاسراً في الشوط الأول، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة "42".

وفي الشوط الثاني، تمكن حسام الحبل من تعزيز النتيجة لفريقه نماء، بعدما سجل الهدف الثالث عند الدقيقة "53"، وقلص إبراهيم سلامة النتيجة للتفاح، بعدما وقع على الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة "72"، واستمر التفاح في محاولاته حتى تمكن من تعديل النتيجة عبر حسام المصري عند الدقيقة "90".

وبذلك، يرتفع رصيد نماء إلى 30 نقطة في المركز السادس، ووصل رصيد التفاح "الهابط مسبقًا" إلى 10 نقاط بالمركز 12، والأخير.