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سلسلة مطاعم "لذيذ ونقطة" تحل مكان "ماكدونالدز"

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سلسلة مطاعم "لذيذ ونقطة" تحل مكان "ماكدونالدز"

13 يونيو 2022 . الساعة 04:39 بتوقيت القدس
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صرح أوليغ بارويف، المدير العام لشبكة مطاعم الوجبات السريعة "لذيذ ونقطة" التي ستحل محل مطاعم "ماكدونالدز" بأن 50 مطعما ستفتح أبوابها أمام الزوار في موسكو وضواحيها اليوم الاثنين.

وقال بارويف في مراسم افتتاح المطعم الواقع بالقرب من محطة مترو الأنفاق "بوشكينسكايا" في وسط موسكو، أمس الأحد: "أريد أن أتحدث قليلاً عن مواعيد افتتاح مطاعمنا، اليوم هو يوم رائع، تفتح 15 مطعمًا أبوابها أمام الزوار في موسكو وضواحيها، وغدًا سيتم افتتاح 50 مطعمًا، وبحلول نهاية يونيو الجاري سيزداد عددها إلى نحو 200، وفيما بعد نخطط لافتتاح ما بين 50 و100 مطعم كل أسبوع في المناطق الروسية المختلفة".

وأفاد بارويف، سابقا، بأن الاسم الجديد للمطاعم التي كانت تملكها شبكة "ماكدونالدز" في روسيا هو "لذيذ ونقطة".

يُشار إلى أن شبكة "ماكدونالدز" لمطاعم الواجبات السريعة أعلنت عن وقف عملها في روسيا في 14 مارس الماضي، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وبررت الشبكة قرارها هذا بظهور "صعوبات لوجيستية وفنية" في عمل مطاعمها.

المصدر / وكالات
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#موسكو #لذيذ ونقطة #ماكدنالذر

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