انتخاب "بدر جاموس" رئيساً لهيئة التفاوض السورية

انتخبت هيئة التفاوض السورية المعارضة، الأحد، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري بدر جاموس رئيساً جديداً للهيئة خلفاً لأنس العبدة.

وكتب الرئيس السابق للهيئة أنس العبدة، في حسابه على "تويتر"، قائلاً "أنهيتُ اليوم فترة ولايتي لرئاسة هيئة التفاوض السورية، أبارك للدكتور بدر جاموس انتخابه رئيساً جديداً للهيئة متمنّياً له التوفيقَ في العمل لصالح الثورة".

وأعلن الائتلاف الوطني السوري في الـ 27 من شهر مايو/ أيار الفائت، اعتماد بدر جاموس مرشحاً من قبل الائتلاف لرئاسة "هيئة التفاوض السورية" خلفاً لأنس العبدة، وذلك خلال اجتماع للهيئة السياسية.

يُشار إلى أن جاموس انشق عن النظام السوري في بداية الثورة السورية عام 2011، والتحق بصفوف القوى السياسية المناهضة لبشار الأسد، وشارك بمؤتمرات تنظيم المعارضة وقوى الثورة السورية، ابتداء من مؤتمر أنطاليا بتركيا، كما شارك بمؤتمر الإنقاذ.

وشارك بدر أيضاً في اللقاء التشاوري الذي تم بموجبه تأسيس المجلس الوطني السوري، وانتخب عضواً في الأمانة العامة للمجلس الوطني، وصار مديراً لمكتب التعليم فيه.

المصدر / وكالات