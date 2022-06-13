فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انتخاب "بدر جاموس" رئيساً لهيئة التفاوض السورية

أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لضغوطات دولية لرفض الغزو الروسي لأوكرانيا

كيف تحمي عينيك من أشعة الشمس؟

البطش يدعو الفصائل لاجتماع عاجل ويحمل الاحتلال تبعات عدوانه على شعبنا

باحثون يبتكرون مستشعرًا نانويًا يشخص السرطان مبكرًا

مستوطنون يعتدون على المواطنين بحماية قوات الاحتلال في الخليل

مسؤول إسرائيلي: يدعو السياح الإسرائيليين لمغادرة تركيا فورًا

البرلمان العراقي يقبل استقالات نواب الكتلة الصدرية

أردوغان يسعى لتأمين "ممر الحبوب" في البحر الأسود

"الدولي للإعلام الرياضي" يكرّم الزميل يحيى اليعقوبي

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لضغوطات دولية لرفض الغزو الروسي لأوكرانيا

13 يونيو 2022 . الساعة 02:25 بتوقيت القدس
...

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الدول العربية تتعرض لضغوطات من الدول الغربية لرفض العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ولتطويق روسيا.

وأوضح أبو الغيط في تصريحات لـ"صدى البلد" أن "الغرب تنبه بعد عبور الملايين من اللاجئين إلى أخطاء أفعالهم على المنطقة، والوضع الدولي والإقليمي الآن حساس للغاية".

وأضاف أن "الدول العربية تتعرض لضغوط من العالم الغربي لرفض الموقف الروسي أو تطويق روسيا، كما أن الحكومات الغربية لها مصالح في المنطقة".

ولفت إلى أن "الهند لها سياسات مستقلة وكذلك البرازيل والمكسيك وإفريقيا، وبعض الدول رفضت التصويت على الموقف الروسي تجاه أوكرانيا، وفقا لمصالحها في المنطقة".

وأشار إلى أن "الدول العربية لن تضعف مع الضغوط التي تعرضت لها، واجتماع وزراء خارجية مصر والعراق والجزائر والإمارات والسعودية والسودان لمعالجة السياق الذي يعكس إرادة العرب".

وتابع أنه "عندما يتضاعف سعر الغذاء عالميا لابد من وقف الحرب، وهناك موقف عربي موحد وتحرك جماعي بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأردف قوله: "أتمنى أن تنجح الحكومات العربية في صيانة والحفاظ على أمنها القومي، ويجب عدم السماح بأن يكون الصدام المسلح له تأثيرات سلبية على الاستقرار في المنطقة".

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#روسيا #جامعة الدول العربية #أوكرانيا #أحمد أبو الغيط

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة